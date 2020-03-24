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Президент был единственным, кому достался желтый костюм

Президент был единственным, кому достался желтый костюм

Сегодня Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусом и подозрением на него. Президент пообщался с медиками и осмотрел помещение медучреждения. Для безопасности на Путина надели специальный противочумный костюм.

Противочумный костюм сложно надеть и снять самостоятельно без специальной тренировки&nbsp;&nbsp;

Противочумный костюм сложно надеть и снять самостоятельно без специальной тренировки  

Такие костюмы используют врачи-инфекционисты&nbsp;

Такие костюмы используют врачи-инфекционисты 

— Не хочется употреблять этих военных выражений, но действительно всё работает у вас, как часики, как хороший, слаженный механизм. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, всё у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства, — обратился президент к главврачу больницы Денису Проценко.

Доктор рассказал Владимиру Путину о возможных сценариях развития вспышки заболевания. Он отметил, что если мы пойдём по «китайскому» или «корейскому» пути, то всё это оборвётся в апреле-мае, готовиться надо к наиболее тяжёлому сценарию. На днях мы публиковали интервью Дениса Проценко о том, как ищут пациентов с подозрением на коронавирус, почему отказываться от изоляции — преступление и что делать тем, кто хочет провериться, но не может сдать тест.

А вот видео, где президент надевает защитный костюм.

Запись беседы Путина и Проценко.

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коронавирусВладимир Путинбольница в Коммунарке
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