Думаете, за две недели из новостей вы узнали о коронавирусе всё? Сейчас проверим! Мифы, которые на днях развенчала Всемирная организация здравоохранения, мы упаковали в тест. На каждое утверждение есть два ответа: да и нет. Проверьте себя, насколько вы осведомлены о новой инфекции.
Велика вероятность подхватить вирус в жарких странах
Комары — одни из переносчиков новой инфекции
Тепловые сканеры не уловят зараженных новым вирусом
Чтобы не заразиться, нужно чаще принимать горячую ванну
Обычные электрические сушилки не убивают вирус
Руки можно дезинфицировать под ультрафиолетовой лампой — она точно поможет
Можно обработать тело спиртовым раствором, тогда вирус не страшен
Промывать нос солевым раствором — эффективная мера для простуды, но не для коронавируса
Чтобы не заболеть, нужно есть чеснок
Коронавирус не лечится антибиотиками
Еще больше информации о коронавирусе можно почитать здесь. Берегите себя!