Олимпийские игры в Токио отложили на год

Летние Олимпийские игры в Японии перенесли на лето 2021 года. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. Решение обсуждалось и раньше — из-за пандемии коронавируса в мире. Рассматривался вариант, что Игры пройдут совсем без зрителей или начнутся позже. Теперь же власти Японии и Международный олимпийский комитет определились, что соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года.



— Человеческие жизни имеют приоритет над всем, включая организацию Игр. МОК хочет быть частью решения. Поэтому мы сделали своим главным принципом охранять здоровье всех участников и способствовать сдерживанию распространения вируса, — заявил ранее президент МОК Томас Бах.

