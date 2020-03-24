Губернатор Новосибирской области Андрей Травников записал видеообращение к жителям региона, в котором попросил пожилых людей не посещать общественные места.
Ролик под названием «Срочное обращение губернатора Новосибирской области в связи с коронавирусом» было опубликовано Youtube-канале ГТРК Новосибирск.
— Как вы знаете, лица старшего возраста входят в группу по заболеваемости новой инфекцией от коронавируса. И чем старше возраст человека, тем выше риск заболевания. Поэтому оперативный штаб Новосибирской области по этому заболеванию обращается к людям старшего возраста, к тем людям, у кого есть хронические заболевания, в первую очередь, соблюдать карантинный режим. По возможности полностью исключить посещение каких-то общественных мест, находиться дома или на даче, — попросил губернатор НСО.
В обращении губернатор отметил работы общественных организаций
Также Андрей Травников напомнил о необходимости родственников помогать пожилым людям — привозить продукты, предметы первой необходимости и лекарства, чтобы тем не приходилось покидать предел квартиры или дома.
— Понимая, что не у каждого есть такие близкие помощники, мы сегодня усиливаем работу министерства социального развития, социальную помощь для наших ветеранов, — добавил губернатор.
В режиме онлайн-трансляции мы делимся последними новостями, которые происходят в Новосибирской области из-за коронавируса — какие учреждения закрываются, какие новые меры вводят компании в связи с пандемией и сколько человек находятся на карантине.
Накануне подобную меру ввели в Москве — только там пенсионерам старше 65 лет вообще запретили выходить на улицу. Власти Новосибирска на тот момент заявляли, что пока не намерены вводить подобные меры в нашем городе. Сегодня ситуация изменилась.
Как убедить пожилых родителей соблюдать карантин и не выходить без надобности на улицу — читайте топ главных аргументов от врачей (это очень полезно).
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