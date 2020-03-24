В Бердске появились ориентировки на подозреваемых в убийстве мужчины в ночь с 21 на 22 марта возле ночного клуба «Галстук».
Полный текст ориентировки появился у местного издания «Свидетель Бердск». В нём говорится о двух подозреваемых. Накануне полиция показывала фотографию одного подозреваемого.
— Отделом МВД по Бердску устанавливаются личности неустановленных мужчин, причинивших 22 марта 2020 года около 2 часов 00 минут в районе дома №13-а по улице Ленина тяжкий вред здоровью гражданина Узбекистана, который от полученных повреждений скончался, — говорится в тексте ориентировки.
Первому подозреваемому на вид около 40–45 лет, рост около 175 см, телосложение среднее. На мужчине была вязаная шапка чёрного цвета, куртка тёмно-синего цвета с вставками под рукавами синего цвета, на рукавах светоотражающие полосы на уровне локтя, спортивные штаны тёмного цвета, кроссовки чёрного цвета.
Второму разыскиваемому мужчине около 30–32 лет, рост около 185 см, телосложение среднее, светлые волосы и глаза. Был одет в матерчатую куртку с капюшоном длиной до середины бедра, тёмные брюки и обувь.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по 105-й статье (убийство). Проводится расследование, — рассказывал на выходных корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
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Недавно следователи передали в суд уголовное дело по факту убийства 29-летнего жителя Новосибирска Романа Шахматова на Центральном пляже Академгородка — он погиб от ножевого ранения в шею в мае прошлого года.