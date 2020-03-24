Китайцы говорят, что курение убивает коронавирус. Это миф

Пока ученые изобретают вакцину от коронавируса, население страны нашло «действенные» народные способы если не победить
Началось всё с того, что китайские врачи в феврале опубликовали исследования, согласно которым коронавирус обходит стороной курильщиков. В статье говорится о том, что среди пациентов, подхвативших вирус, меньше 1,5% курят, остальные — сторонники здорового образа жизни. Эти данные все с радостью подхватили после того, как на них обратил внимание в своем Instagram публицист и никотиновый амбассадор Александр Невзоров.
— 85% больных — не курящие и никогда не курившие. Где вирус нашел их в прокуренном Китае, непонятно, но нашел и расправился с ними, — акцентировал Невзоров. — Для Всемирной организации здравоохранения это было внезапным и не очень приятным открытием. И у самого авторитетного профильного научного издания Европы, у Европейского журнала аллергии и клинической иммунологии, зачесалось пересчитать китайскую статистику. Лучше бы он этого не делал, но он пересчитал и получил ошеломляющие цифры: среди заболевших только 1,4% курильщиков.
Видео Александра Невзорова на сегодняшний день посмотрело почти полмиллиона человек, но никто не обратил внимания на сами исследования, где врачи отмечают, что процентное соотношение — не больше чем интересный факт, а взаимосвязь между курением и коронавирусной инфекцией не ясна. Да и в выборке участвовало всего
— Причинно-следственную связь в своих воспаленных мозгах достраивают уже мамкины эпидемиологи. Как только выборка становится больше, скажем,
Интересен в февральской статье китайских медиков другой факт: среди бывших курильщиков легкое течение встречалось в 1,3% случаев, а тяжелое — в 5,2%. А вот среди тех, кто курит до сих пор, легкое течение составляло уже 11,8% случаев, тяжелое — 16,9%.
По данным главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава России Елены Малинниковой, вирус очень активно может развиваться в легочной ткани и вызывать тяжелые заболевания, а первый заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что курение является дополнительным фактором риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции у пациента.
— Анализ имеющихся данных, проведенный в марте
Замминистра также подчеркнул, что курение — дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции. Курильщики автоматически попадают в группу риска, потому что чаще остальных страдают хроническими заболеваниями легких (в частности, хроническим бронхитом) и пневмонией.
Вслед за мифом о чудотворном влиянии никотина появилась информация о том, что коронавирус можно почти полностью уничтожить при концентрациях этанола до 30%. К таким выводам пришли ученые из Германии и Швейцарии. Но исследователи уточнили, что не стоит рассматривать алкоголь как панацею. Прежде всего потому, что коронавирусные инфекции начинаются в нижней части легких.
— Употребление крепкого алкоголя или любого вида алкоголя не является эффективной мерой по предотвращению заражения
Так что алкоголем вы можете разве что продезинфицировать руки. Если начнете пить его в промышленных масштабах, то скорее станете алкоголиком, чем принесете себе хоть какую-то пользу. Лучше правильно самоизолироваться и со стороны наблюдать, как развивается ситуация с коронавирусом в стране, не становясь героем болезненной повестки.