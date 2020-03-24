Китайцы говорят, что курение убивает коронавирус. Это миф

— 85% больных — не курящие и никогда не курившие. Где вирус нашел их в прокуренном Китае, непонятно, но нашел и расправился с ними, — акцентировал Невзоров. — Для Всемирной организации здравоохранения это было внезапным и не очень приятным открытием. И у самого авторитетного профильного научного издания Европы, у Европейского журнала аллергии и клинической иммунологии, зачесалось пересчитать китайскую статистику. Лучше бы он этого не делал, но он пересчитал и получил ошеломляющие цифры: среди заболевших только 1,4% курильщиков.



Видео Александра Невзорова на сегодняшний день посмотрело почти полмиллиона человек, но никто не обратил внимания на сами исследования, где врачи отмечают, что процентное соотношение — не больше чем интересный факт, а взаимосвязь между курением и коронавирусной инфекцией не ясна. Да и в выборке участвовало всего 140 пациентов . А это ничтожно мало, чтобы можно было говорить о хоть сколько-нибудь серьезных исследованиях.

