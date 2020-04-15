Семью 33-летнего Андрея Афанасьева вычеркнули из очереди на получение субсидии по программе «Обеспечение жильём молодых семей в Новосибирской области». Он живёт в Краснообске в однокомнатной квартире с женой и тремя детьми и 24 марта вышел на пикет к администрации Новосибирского района, чтобы привлечь внимание к своей ситуации.
Андрей рассказал НГС, как сложилась его ситуация, мы уточнили у администрации Новосибирского района, почему его сняли с очереди, а в Министерстве строительства НСО рассказали, что ему теперь делать.
— Я уже рассчитывал получить в марте сертификат по программе «Молодая семья», примерно 1 миллион 200 тысяч на улучшение жилищных условий. Состояли в программе с 2016 года, с момента появления в моей семье второго ребёнка. По нормативам, нас в «однушке» стало слишком много, — объяснил Афанасьев.
В 2018 году в семье родилась дочь. Таким образом, места в квартире стало ещё меньше. Андрей рассчитывал, что после рождения третьего ребёнка семья продвинется по очереди.
Почему очередь должна была сократиться
В тексте постановления Правительства Новосибирской области от 15 сентября 2014 года о программе «Обеспечение жильём молодых семей в Новосибирской области» сказано, кого в первую очередь включают в списки на субсидию.
«Списки молодых семей — участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, формируются в порядке очередности по дате признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении. В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи — участники программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей. Очередность остальных молодых семей устанавливается в списке участников по дате их признания органами местного самоуправления нуждающимися в жилых помещениях», — говорится в тексте документа.
Но субсидию они получить не смогли
— Я понёс в администрацию Новосибирского района выписку из домовой книги, свидетельство о рождении. Там была одна специалистка, приняла. Потом проходит время, всё нормально. Прихожу в администрацию, а мне говорят, что я где-то 58-й. Как так-то? Я уже получать думал, — рассказал мужчина.
Андрей считает, что в администрации что-то перепутали и информация о том, что в семье родилась дочка, потерялась. Его попросили принести второй раз те же документы.
— Новой специалистке я донёс всё те же самые данные. Мы считаем, что этот инцидент повлиял на то, что мы не продвинулись нормально в очереди, — объяснил Андрей.
Дочь в семье Афанасьевых родилась в августе 2018 года. Андрей сообщил НГС, что в первый раз подавал их летом 2018 года.
При этом в ответе администрации Новосибирского района на запрос НГС говорится, что свидетельство о её рождении семья предоставила в апреле 2019 года. Поэтому в 2019 году семья не попала в программу.
— Список молодых семей, претендентов на получение социальных выплат, в 2019 году по Новосибирской области из списков участников каждого муниципального образования был сформирован в декабре 2018 года, молодые семьи из этого списка — участники программы — получили свидетельства 29 марта 2019 года, — уточнили НГС в ответе районной администрации.
Оказалось, что семья была первой в списке
По информации администрации, после того как там получили свидетельство о рождении, семья Афанасьевых попала в список претендентов на соцвыплату в 2020 году.
«31 мая 2019 года в Министерство строительства Новосибирской области был предоставлен список молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году, в котором семья Афанасьевых как многодетная стояла первой (размер социальной выплаты
Но после Афанасьевых исключили
В администрации корреспонденту НГС также сообщили, что 11 ноября 2019 документы Афанасьевых передали на проверку в Министерство строительства Новосибирской области. Семью исключили из программы, так как супруге исполнилось 36 лет.
Сам Андрей Афанасьев узнал, что его семью исключили из программы в феврале 2020 года. До этого он проверял участие в июле.
— Списки обновляются 1 июля. И вот 1 июля нас обновили в программе, всё хорошо. 13 июля моей жене 36 лет исполнилось. Мы до последнего думали, и нам никто не говорил, что хотя бы одному родителю должно быть до 35 лет. Оказывается (мы пересмотрели эти документы), обоим должно быть до 35. Но ни 1-го, когда перерегистрировали в программу, ни 13-го, ни весь грядущий цикл годовой нам ничего не сообщили. Хотя я с новой специалисткой был на связи. Чуть ли не каждый месяц мы новые вопросы задавали, — говорит Андрей.
Оспорить решение можно только через суд
Ситуацию Андрея Афанасьева прокомментировали в Министерстве строительства Новосибирской области, которое занимается реализацией программы.
— Семья, в которой возраст хотя бы одного из членов семьи превысил 35 лет, к сожалению, не может претендовать на участие в программе либо (для участников программы) продолжить участие в программе, — подтвердил Минстрой.
Однако в ведомстве объяснили, что семья может оспорить решение местной администрации.
— Решение администрации Новосибирского района Новосибирской области об отказе в участии в программе может быть обжаловано в судебном порядке, в случае если семья считает его необоснованным, — добавил Минстрой.
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