Но субсидию они получить не смогли

— Я понёс в администрацию Новосибирского района выписку из домовой книги, свидетельство о рождении. Там была одна специалистка, приняла. Потом проходит время, всё нормально. Прихожу в администрацию, а мне говорят, что я где-то 58-й. Как так-то? Я уже получать думал, — рассказал мужчина.

Андрей считает, что в администрации что-то перепутали и информация о том, что в семье родилась дочка, потерялась. Его попросили принести второй раз те же документы.

— Новой специалистке я донёс всё те же самые данные. Мы считаем, что этот инцидент повлиял на то, что мы не продвинулись нормально в очереди, — объяснил Андрей.

Дочь в семье Афанасьевых родилась в августе 2018 года. Андрей сообщил НГС, что в первый раз подавал их летом 2018 года.

При этом в ответе администрации Новосибирского района на запрос НГС говорится, что свидетельство о её рождении семья предоставила в апреле 2019 года. Поэтому в 2019 году семья не попала в программу.

— Список молодых семей, претендентов на получение социальных выплат, в 2019 году по Новосибирской области из списков участников каждого муниципального образования был сформирован в декабре 2018 года, молодые семьи из этого списка — участники программы — получили свидетельства 29 марта 2019 года, — уточнили НГС в ответе районной администрации.