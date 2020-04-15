15 апреля среда
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 2/10
usd 73.31
eur 80.12
Тема дня 7 новых заражений в Новосибирске и Бердске
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 2/10
usd 73.31
eur 80.12

Все новости

Все новости
Мужчина надеется, что его семья сможет получить субсидию на улучшение жилья

Мужчина надеется, что его семья сможет получить субсидию на улучшение жилья

Семью 33-летнего Андрея Афанасьева вычеркнули из очереди на получение субсидии по программе «Обеспечение жильём молодых семей в Новосибирской области». Он живёт в Краснообске в однокомнатной квартире с женой и тремя детьми и 24 марта вышел на пикет к администрации Новосибирского района, чтобы привлечь внимание к своей ситуации.

Андрей рассказал НГС, как сложилась его ситуация, мы уточнили у администрации Новосибирского района, почему его сняли с очереди, а в Министерстве строительства НСО рассказали, что ему теперь делать.

— Я уже рассчитывал получить в марте сертификат по программе «Молодая семья», примерно 1 миллион 200 тысяч на улучшение жилищных условий. Состояли в программе с 2016 года, с момента появления в моей семье второго ребёнка. По нормативам, нас в «однушке» стало слишком много, — объяснил Афанасьев.

В 2018 году в семье родилась дочь. Таким образом, места в квартире стало ещё меньше. Андрей рассчитывал, что после рождения третьего ребёнка семья продвинется по очереди.

Почему очередь должна была сократиться

В тексте постановления Правительства Новосибирской области от 15 сентября 2014 года о программе «Обеспечение жильём молодых семей в Новосибирской области» сказано, кого в первую очередь включают в списки на субсидию.

«Списки молодых семей — участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, формируются в порядке очередности по дате признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении. В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи — участники программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей. Очередность остальных молодых семей устанавливается в списке участников по дате их признания органами местного самоуправления нуждающимися в жилых помещениях», — говорится в тексте документа.

Но субсидию они получить не смогли

— Я понёс в администрацию Новосибирского района выписку из домовой книги, свидетельство о рождении. Там была одна специалистка, приняла. Потом проходит время, всё нормально. Прихожу в администрацию, а мне говорят, что я где-то 58-й. Как так-то? Я уже получать думал, — рассказал мужчина.

Андрей считает, что в администрации что-то перепутали и информация о том, что в семье родилась дочка, потерялась. Его попросили принести второй раз те же документы.

— Новой специалистке я донёс всё те же самые данные. Мы считаем, что этот инцидент повлиял на то, что мы не продвинулись нормально в очереди, — объяснил Андрей.

Дочь в семье Афанасьевых родилась в августе 2018 года. Андрей сообщил НГС, что в первый раз подавал их летом 2018 года.

При этом в ответе администрации Новосибирского района на запрос НГС говорится, что свидетельство о её рождении семья предоставила в апреле 2019 года. Поэтому в 2019 году семья не попала в программу.

— Список молодых семей, претендентов на получение социальных выплат, в 2019 году по Новосибирской области из списков участников каждого муниципального образования был сформирован в декабре 2018 года, молодые семьи из этого списка — участники программы — получили свидетельства 29 марта 2019 года, — уточнили НГС в ответе районной администрации.

Оказалось, что семья была первой в списке

По информации администрации, после того как там получили свидетельство о рождении, семья Афанасьевых попала в список претендентов на соцвыплату в 2020 году.

«31 мая 2019 года в Министерство строительства Новосибирской области был предоставлен список молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году, в котором семья Афанасьевых как многодетная стояла первой (размер социальной выплаты 1 193 000 рублей)», — говорится в ответе на запрос.

Но после Афанасьевых исключили

В администрации корреспонденту НГС также сообщили, что 11 ноября 2019 документы Афанасьевых передали на проверку в Министерство строительства Новосибирской области. Семью исключили из программы, так как супруге исполнилось 36 лет.

Сам Андрей Афанасьев узнал, что его семью исключили из программы в феврале 2020 года. До этого он проверял участие в июле.

— Списки обновляются 1 июля. И вот 1 июля нас обновили в программе, всё хорошо. 13 июля моей жене 36 лет исполнилось. Мы до последнего думали, и нам никто не говорил, что хотя бы одному родителю должно быть до 35 лет. Оказывается (мы пересмотрели эти документы), обоим должно быть до 35. Но ни 1-го, когда перерегистрировали в программу, ни 13-го, ни весь грядущий цикл годовой нам ничего не сообщили. Хотя я с новой специалисткой был на связи. Чуть ли не каждый месяц мы новые вопросы задавали, — говорит Андрей.

Объяснение, которое Афанасьеву предоставили в администрации

Объяснение, которое Афанасьеву предоставили в администрации

Оспорить решение можно только через суд

Ситуацию Андрея Афанасьева прокомментировали в Министерстве строительства Новосибирской области, которое занимается реализацией программы.

— Семья, в которой возраст хотя бы одного из членов семьи превысил 35 лет, к сожалению, не может претендовать на участие в программе либо (для участников программы) продолжить участие в программе, — подтвердил Минстрой.

Однако в ведомстве объяснили, что семья может оспорить решение местной администрации.

— Решение администрации Новосибирского района Новосибирской области об отказе в участии в программе может быть обжаловано в судебном порядке, в случае если семья считает его необоснованным, — добавил Минстрой.

Ранее НГС рассказывал о сибирячке, которая беременна 9-м ребёнком. Мы также опубликовали видео с реакцией отца на эту новость.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

субсидииКраснообскмногодетная семья
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (34)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!