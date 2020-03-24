Перестарались: семья из Болотного 9 дней зря сидела на карантине — в ситуацию пришлось вмешаться министру

В этот вторник, 24 марта, семейную пару из города Болотное сняли с карантина — неделю назад им запретили выходить из дома после трехчасового общения с дочерью Алевтиной Зюбановой. Вмешаться в ситуацию пришлось министру здравоохранения Новосибирской области.
С чего всё началось
Алевтина Зюбанова с 1 по 5 февраля была в Италии, а навестить маму в Новосибирской области приехала 14 марта буквально на три часа. Спустя 41 день её родителей, Сергея и Елену, внезапно поместили на карантин, запретив выходить на улицу — хотя ни у дочери, ни у них самих никаких симптомов при этом не было. Тогда же в местных пабликах начала распространяться личная информация Елены и Сергея, а по городу поползли слухи об их принудительном «выселении». Главврач Болотнинской ЦРБ Владимир Нестеренко объяснил помещение семьи под карантин тем, что Алевтина может быть носителем коронавируса даже спустя 41 день после посещения Европы.
Минздрав опроверг информацию про 41 день
Корреспондент НГС обратился с запросом в Министерство здравоохранения Новосибирской области о том, насколько правомерно отправлять людей на карантин, если они ездили в Европу больше месяца назад. Сегодня был получен ответ.
— Продолжительность инкубационного периода COVID-19 составляет 14 дней, в связи с этим человек, прибывший на территорию Российской Федерации из европейских стран более 40 дней назад, не может быть носителем COVID-19, — говорится в документе, подписанным министром здравоохранения Новосибирской области Константином Хальзовым.
Министр связался с главврачом
Главврач Болотнинской ЦРБ Владимир Нестеренко комментировать ответ минздрава отказался, поэтому для уточнения ситуации с Еленой и Сергеем, которые вынужденно находятся на самоизоляции и испытывают стресс от всего произошедшего, НГС связался с министром здравоохранения Константином Хальзовым.
— Как я и говорил в запросе, так и есть. Я сам позвонил главврачу, всё проговорил. Просто была перестраховка, — пояснил он, подчеркнув, что с сегодняшнего дня карантин снят.
Анализ у родителей взяли только вчера
Сама Алевтина Зюбанова рассказала, что на протяжении 9 дней с помещения на карантин у её родителей не брали анализы на коронавирус, а взяли их только вчера, 23 марта. Под окнами дома, где живет семья, дежурила полиция. Из-за стресса у её мамы началась депрессия, она отказывалась от еды на протяжении нескольких суток.
Алевтина рассказала, что несколько часов назад с её мамой связалась терапевт и сообщила, что пришёл отрицательный анализ на коронавирус. Но, как уточнил Константин Хальзов, результаты анализов на коронавирус в настоящее время готовятся «в течение нескольких суток в порядке очередности». Это связано с «большим наплывом исследований».
«Они выполняют свой долг»
Накануне с мамой Алевтины в социальных сетях связалась женщина, представившаяся супругой главврача Владимира Нестеренко и пристыдила её за то, что та обратилась в прессу, обвинив во всё медиков. Также эта женщина обратила внимание, что информацию о поездке Алевтины и личные данные супругов распространили их коллеги.
— Не стыдно во всём обвинять медиков, они выполняют свой долг, а вот коллеги постарались и запустили конфиденциальную информацию, но о них вы как-то совсем не упоминаете, — написала она.
Что ещё происходит в Новосибирске и области из-за коронавируса, а также оперативной статистикой по числу заболевших и помещённых на карантин, мы рассказываем в онлайн-трансляции.