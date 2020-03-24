Перестарались: семья из Болотного 9 дней зря сидела на карантине — в ситуацию пришлось вмешаться министру

В этот вторник, 24 марта, семейную пару из города Болотное сняли с карантина — неделю назад им запретили выходить из дома после трехчасового общения с дочерью Алевтиной Зюбановой. Вмешаться в ситуацию пришлось министру здравоохранения Новосибирской области.



С чего всё началось

Алевтина Зюбанова с 1 по 5 февраля была в Италии, а навестить маму в Новосибирской области приехала 14 марта буквально на три часа. Спустя 41 день её родителей, Сергея и Елену, внезапно поместили на карантин, запретив выходить на улицу — хотя ни у дочери, ни у них самих никаких симптомов при этом не было. Тогда же в местных пабликах начала распространяться личная информация Елены и Сергея, а по городу поползли слухи об их принудительном «выселении». Главврач Болотнинской ЦРБ Владимир Нестеренко объяснил помещение семьи под карантин тем, что Алевтина может быть носителем коронавируса даже спустя 41 день после посещения Европы.

