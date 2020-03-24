30 марта в России остановят производство автомобилей Volkswagen из-за нехватки компонентов с европейских заводов. Об этом сообщил представитель немецкого концерна, пишет агентство «Прайм».
Сборку прекратят до 10 апреля, далее всё будет зависеть от развития ситуации. Простой объявят как на собственном заводе Volkswagen в Калуге, где выпускают рестайлинговую SKODA Rapid, Volkswagen Polo и Tiguan, а также на предприятии «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. На последнем собирают модели SKODA Octavia, Kodiaq и новый кроссовер Karoq.
При этом собеседник агентства добавил, что созданных запасов машин и запчастей хватает для поставок дилерам и клиентам.
Неделю назад Volkswagen сообщил о приостановке большинства своих европейских заводов из-за коронавируса. Поскольку многие детали перестали выпускаться, остановка производства в России была лишь делом времени. Остановили заводы также Peugeot-Citroen, FiatChrysler, Renault и ряд других марок.
С большой долей вероятности за «Фольксвагеном» последуют другие автопроизводители, ведь все они в той или иной степени зависят от поставок из-за рубежа.