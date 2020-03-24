Неделю назад Volkswagen сообщил о приостановке большинства своих европейских заводов из-за коронавируса. Поскольку многие детали перестали выпускаться, остановка производства в России была лишь делом времени. Остановили заводы также Peugeot-Citroen, FiatChrysler, Renault и ряд других марок.



С большой долей вероятности за «Фольксвагеном» последуют другие автопроизводители, ведь все они в той или иной степени зависят от поставок из-за рубежа.