Житель Новосибирска в середине марта обнаружил, что на него оформлено 5 сим-карт, которые, по его словам, он не покупал. Сибиряк обратился с жалобой в Роскомнадзор и к мобильному оператору, он боится, что симки могли быть использованы в незаконной деятельности.
Корреспондент НГС выслушал обе стороны конфликта.
Хотел сменить оператора и обнаружил долги
Николай (имя героя изменено по его просьбе. — Прим.ред.) в середине марта захотел перевести свой номер с МТС на другого оператора и случайно обнаружил у себя долги за связь.
— Обнаружил чисто случайно. Одно из условий переноса — не должно быть перед оператором никаких задолженностей. Мне приходит СМС от компании, на которую я хотел перейти, что у меня есть долги и если я их не погашу в течение двух дней, то перенос не состоится, — рассказал корреспонденту НГС Николай.
Он зашёл в мобильное приложение и обнаружил пять номеров, оформленных на него.
— Номера эти вообще впервые видел. Оформлены они были кем-то примерно в один короткий период — сентябрь-октябрь прошлого года. Скорее всего, на одной точке. Либо в базе данных взяли мои паспортные данные, либо я не знаю как.
Николай поехал в ближайший офис, чтобы разобраться в ситуации.
— Я, понимая, что этот вопрос быстро не решить, погасил задолженность и написал заявление на перевыпуск сим-карт, чтобы заблокировать те, что у кого-то на руках, — добавил мужчина.
Николай написал жалобу оператору, а также в Роскомнадзор (копии документов имеются в распоряжении редакции).
— Если бы я не стал переносить номер и это не обнаружил, то задолженность списали бы с моего основного номера. Суммы небольшие, я мог бы не заметить. И эти сим-карты могли бы использоваться в незаконных каких-то вещах — обнале или террористической деятельности, — объяснил свою обеспокоенность Николай.
Что говорит оператор
В компании МТС подтвердили, что получили заявление от абонента, и сейчас по одному из номеров проводится проверка, по остальным четырём она уже завершена.
— Мы провели тщательную проверку по обращению абонента и выяснили, что абонент причастен к четырём телефонным номерам. Операторы активно борются с несанкционированной продажей сим-карт посредниками, которые не являются официальными дилерами операторов и не несут никаких затрат на обслуживание абонентов и предоставление услуг связи, нарушая законодательство, не предоставляя никаких данных об абонентах. Эти организации не уполномочены заключать договоры от имени операторов. Абонент может обратиться в салон МТС и написать заявление о непричастности к телефонному номеру, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе компании МТС.
Оператор добавил, что количество сим-карт абонент в любой момент может проверить с помощью бесплатного приложения.
В конце ноября в Новосибирске клиентка салона связи МТС вызвала полицию, чтобы продавцы отдали ей купленные для дочери смарт-часы, — НГС выслушал обе стороны конфликта.