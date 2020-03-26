— Обнаружил чисто случайно. Одно из условий переноса — не должно быть перед оператором никаких задолженностей. Мне приходит СМС от компании, на которую я хотел перейти, что у меня есть долги и если я их не погашу в течение двух дней, то перенос не состоится, — рассказал корреспонденту НГС Николай.

Он зашёл в мобильное приложение и обнаружил пять номеров, оформленных на него.

— Номера эти вообще впервые видел. Оформлены они были кем-то примерно в один короткий период — сентябрь-октябрь прошлого года. Скорее всего, на одной точке. Либо в базе данных взяли мои паспортные данные, либо я не знаю как.

Николай поехал в ближайший офис, чтобы разобраться в ситуации.

— Я, понимая, что этот вопрос быстро не решить, погасил задолженность и написал заявление на перевыпуск сим-карт, чтобы заблокировать те, что у кого-то на руках, — добавил мужчина.

Николай написал жалобу оператору, а также в Роскомнадзор (копии документов имеются в распоряжении редакции).

— Если бы я не стал переносить номер и это не обнаружил, то задолженность списали бы с моего основного номера. Суммы небольшие, я мог бы не заметить. И эти сим-карты могли бы использоваться в незаконных каких-то вещах — обнале или террористической деятельности, — объяснил свою обеспокоенность Николай.