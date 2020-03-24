ЦБ РФ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема из-за риска распространения коронавируса. Поскольку в таких аппаратах банкноты принимаются от одного клиента и выдаются другому без какой-либо специальной обработки, это может стать причиной распространения COVID-19, говорится в информационном письме регулятора.
Перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение двух недель — срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.
— Банкноты — это по большому счету бумага, которая может сохранять вирус до трех-четырех дней. Банк России по нашим стандартным процедурам выдерживает банкноты до 14 дней. Таким образом мы выдаем кредитным организациям чистые банкноты, — заявил Владимир Диденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России. — Теперь важно, чтобы и банки соблюдали все необходимые меры предосторожности при проведении кассового обслуживания клиентов.
Кроме того ЦБ предложил банкам регулярно дезинфицировать банкоматы и терминалы и обращать внимание клиентов на то, чтобы они отдавали предпочтение безналичной оплате товаров и услуг.