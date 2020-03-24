ЦБ РФ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема из-за риска распространения коронавируса. Поскольку в таких аппаратах банкноты принимаются от одного клиента и выдаются другому без какой-либо специальной обработки, это может стать причиной распространения COVID-19, говорится в информационном письме регулятора.



Перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение двух недель — срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.

