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Тема дня В банкоматах могут ограничить выдачу наличных
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ЦБ РФ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах

По мнению регулятора, это минимизирует распространение коронавируса

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Перед выдачей деньги должны пройти двухнедельный карантин

Перед выдачей деньги должны пройти двухнедельный карантин

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема из-за риска распространения коронавируса. Поскольку в таких аппаратах банкноты принимаются от одного клиента и выдаются другому без какой-либо специальной обработки, это может стать причиной распространения COVID-19, говорится в информационном письме регулятора.

Перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение двух недель — срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.

— Банкноты — это по большому счету бумага, которая может сохранять вирус до трех-четырех дней. Банк России по нашим стандартным процедурам выдерживает банкноты до 14 дней. Таким образом мы выдаем кредитным организациям чистые банкноты, — заявил Владимир Диденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России. — Теперь важно, чтобы и банки соблюдали все необходимые меры предосторожности при проведении кассового обслуживания клиентов.

Кроме того ЦБ предложил банкам регулярно дезинфицировать банкоматы и терминалы и обращать внимание клиентов на то, чтобы они отдавали предпочтение безналичной оплате товаров и услуг.

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деньгикоронавирусбанкоматы
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