В соцсетях сообщили о закрытии избирательных участков в Новосибирске — в избиркоме объяснили ситуацию

Избирательная комиссия Новосибирской области опровергла информацию о закрытии избирательных участков из-за коронавируса.
Где появилась информация
Сообщение о том, что в Новосибирской области закрывают участковые избирательные комиссии и прекращают дежурства на них, опубликовали в группе «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте».
Ответ избиркома
— Участковые избирательные комиссии Новосибирской области действуют на постоянной основе, сформированы сроком на 5 лет, и никаких решений Избирательной комиссии Новосибирской области о приостановке работы участковых избирательных комиссий (УИК) не принималось. Участковые комиссии принимают заявления о голосовании по месту нахождения с 11 по 16 апреля 2020 года, голосование до дня голосования планируется с 15 апреля, — говорится в официальном ответе Избирательной комиссии на запрос корреспондента НГС.
В региональном избиркоме добавили, что 23 и 24 марта прошли заседания участковых избирательных комиссий.
— Информирование участников голосования членами участковых избирательных комиссий планируется начать с конца марта 2020 года. В ближайшие дни необходимость обеспечения дежурства в помещениях УИК отсутствует, о чём члены УИК были проинформированы, — объясняют ситуацию в региональном избиркоме.
В Новосибирске из-за угрозы распространения коронавируса отменяются практически все массовые мероприятия. Обновляемую информацию можно посмотреть тут.
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