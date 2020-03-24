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В соцсетях сообщили о закрытии избирательных участков в Новосибирске — в избиркоме объяснили ситуацию

Дежурств на участках не будет только в ближайшие дни, так как в них нет необходимости

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22 апреля в стране должно пройти голосование за поправки в Конституцию — комиссии в регионе уже начали к нему готовиться

22 апреля в стране должно пройти голосование за поправки в Конституцию — комиссии в регионе уже начали к нему готовиться

Избирательная комиссия Новосибирской области опровергла информацию о закрытии избирательных участков из-за коронавируса.

Где появилась информация

Сообщение о том, что в Новосибирской области закрывают участковые избирательные комиссии и прекращают дежурства на них, опубликовали в группе «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте».

Ответ избиркома

— Участковые избирательные комиссии Новосибирской области действуют на постоянной основе, сформированы сроком на 5 лет, и никаких решений Избирательной комиссии Новосибирской области о приостановке работы участковых избирательных комиссий (УИК) не принималось. Участковые комиссии принимают заявления о голосовании по месту нахождения с 11 по 16 апреля 2020 года, голосование до дня голосования планируется с 15 апреля, — говорится в официальном ответе Избирательной комиссии на запрос корреспондента НГС.

В региональном избиркоме добавили, что 23 и 24 марта прошли заседания участковых избирательных комиссий.

— Информирование участников голосования членами участковых избирательных комиссий планируется начать с конца марта 2020 года. В ближайшие дни необходимость обеспечения дежурства в помещениях УИК отсутствует, о чём члены УИК были проинформированы, — объясняют ситуацию в региональном избиркоме.

В Новосибирске из-за угрозы распространения коронавируса отменяются практически все массовые мероприятия. Обновляемую информацию можно посмотреть тут.

НГС в режиме онлайн также собирает самые свежие данные по эпидемии, в том числе в Новосибирской области.

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