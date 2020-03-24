Первый отдел по расследованию особо важных дел СК РФ по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП на острове Крит в Греции. В результате аварии погибла 37-летняя жительница Новосибирска.
— Следствием установлено, что 8 сентября 2018 года в дневное время суток на 11 километре окружной дороги из Ретимно в Спили острова Крит Греческой Республики автомобиль «Пежо 107» под управлением 20-летнего молодого человека выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Пежо 307», который двигался в противоположном направлении, — говориться в сообщении следователей.
В результате столкновения, пострадали две пассажирки автомобиля «Пежо 107», одна из которых погибла в больнице.
Следствие установило, что причиной ДТП стало нарушение водителем правил дорожного движения. Как указано в сообщении следователей, парень «выбрал небезопасную для движения скорость и потерял контроль над управлением транспортным средством».
После аварии 20-летний водитель уехал с Крита — его не могли найти и объявили в международный розыск. Молодого человека задержали и заключили под стражу в сентябре 2019 года в аэропорту Москвы — там он был проездом. В следственном управлении СК РФ по НСО затруднились ответить, жителем какого города является обвиняемый.
— Молодой человек совершил преступление вне пределов Российской Федерации в отношении гражданки Российской Федерации, он не был осужден в иностранном государстве за данное преступление, поэтому в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 12 УК РФ, на законных основаниях привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в Следственном комитете.
Уголовное дело направили в суд.
11 марта в Новосибирске следователи задержали по подозрению в убийстве председателя ЖСК «Залесский» 53-летнего бизнесмена — сейчас он находится под стражей. Установлено, что мужчина скрывался в Европе.