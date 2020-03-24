В результате столкновения, пострадали две пассажирки автомобиля «Пежо 107», одна из которых погибла в больнице.

Следствие установило, что причиной ДТП стало нарушение водителем правил дорожного движения. Как указано в сообщении следователей, парень «выбрал небезопасную для движения скорость и потерял контроль над управлением транспортным средством».

После аварии 20-летний водитель уехал с Крита — его не могли найти и объявили в международный розыск. Молодого человека задержали и заключили под стражу в сентябре 2019 года в аэропорту Москвы — там он был проездом. В следственном управлении СК РФ по НСО затруднились ответить, жителем какого города является обвиняемый.

— Молодой человек совершил преступление вне пределов Российской Федерации в отношении гражданки Российской Федерации, он не был осужден в иностранном государстве за данное преступление, поэтому в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 12 УК РФ, на законных основаниях привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в Следственном комитете.