Каждый день журнал будет публиковать фото 20 новых участниц. Заявки принимаются до 17 апреля, голосование продлится до 18 мая, а мы предлагаем вам полюбоваться на первую участницу от Новосибирска.



— У меня высшее образование по специальности «финансы и кредит» СибУПК. На данный момент я не работаю по семейным обстоятельствам. Просто нет возможности, ведь я воспитываю 10-летнего сына с аутизмом. Ещё есть дочь, ей 5 лет. Бываю часто фотомоделью для воркшопа, рекламы женской одежды, — рассказывала о себе в прошлом году корреспонденту НГС Мария Пещерская.

В 2019 году ей не удалось одержать победу, хотя она и попала в топ-100 конкурса.