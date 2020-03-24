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Мария Пещерская участвует в конкурсе второй раз

Мария Пещерская участвует в конкурсе второй раз

На сайте мужского журнала MAXIM началось голосование читателей за участниц конкурса MISS MAXIM: среди девушек — жительница Новосибирска Мария Пещерская.

35-летняя Мария уже второй раз борется за главный приз журнала — корону и фото на обложке номера.

Голосование пройдет в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из участниц случайные пары, а читателям остается лишь выбрать ту девушку, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала.

Каждый день журнал будет публиковать фото 20 новых участниц. Заявки принимаются до 17 апреля, голосование продлится до 18 мая, а мы предлагаем вам полюбоваться на первую участницу от Новосибирска.

— У меня высшее образование по специальности «финансы и кредит» СибУПК. На данный момент я не работаю по семейным обстоятельствам. Просто нет возможности, ведь я воспитываю 10-летнего сына с аутизмом. Ещё есть дочь, ей 5 лет. Бываю часто фотомоделью для воркшопа, рекламы женской одежды, — рассказывала о себе в прошлом году корреспонденту НГС Мария Пещерская.

В 2019 году ей не удалось одержать победу, хотя она и попала в топ-100 конкурса.

Марии Пещерской 35 лет

Марии Пещерской 35 лет

У Марии двое детей

У Марии двое детей

Любимый фильм сибирячки — «Красотка», а также все фильмы с участием Леонардо Ди Каприо

Любимый фильм сибирячки — «Красотка», а также все фильмы с участием Леонардо Ди Каприо

— Мечтаю научиться управлять болидом «Формулы-1» — люблю скорость и драйв. Мой любимый фильм — «Красотка», а также все фильмы с участием Леонардо Ди Каприо, лучший режиссёр — это Джеймс Кэмерон, — перечисляла Пещерская.

У Марии множество съёмок

У Марии множество съёмок

В прошлом году три девушки из Новосибирска попали в топ-100 конкурса мужского журнал MAXIM. Корреспондент НГС поговорила с девушками о том, зачем им нужна победа, о чём они мечтают и чем занимаются, кроме съемок. Вы только посмотрите на этих красоток!

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конкурс красотыMiss MAXIM
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