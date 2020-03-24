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В России начали шить многоразовые маски. По аптекам их распределит правительство

В апреле в стране планируют шить по 5 миллионов масок в день — это в 2,5 раза больше, чем сейчас

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Многоразовые маски начали отправлять в регионы

Многоразовые маски начали отправлять в регионы

Еще на прошлой неделе Минпромторг заявил, что маски в аптеки поступят в ближайшее время, но на них до сих пор дефицит. Многие предприятия-производители получили заказы на несколько месяцев вперед и отказываются от новых. Однако буквально вчера власти отчитались о том, что организована поставка масок из Китая, куда еще недавно отправлялась продукция наших предприятий. С начала марта маски запретили экспортировать, а их производство приказали увеличивать. Предприятия перешли на круглосуточный режим работы, и на днях появились новые меры.

— С прошлой недели мы дополнительно запустили производство из российской марли. У нас объём производства по ней сейчас наращивается до 30 миллионов погонных метров в месяц, и мы рассчитываем выйти на начало апреля на 3 миллиона масок, — сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Сейчас в России шьют 1 миллион 600 тысяч масок в сутки. В первой половине апреля этот показатель должен вырасти до 5 миллионов. Увеличить производительность планируют за счет многоразовых масок — к их производству уже подключились швейные предприятия.

— Буквально на днях было получено необходимое регистрационное удостоверение, а сегодня маски уже начали поступать в аптеки, — рассказали в Минпромторге.

Среди компаний, которые подключились к производству масок, — Bosco, производившая одежду для олимпийской сборной России. Многоразовые маски будут продаваться в аптеках в упаковках по 7 штук. Чтобы использовать такую маску второй раз, ее необходимо простерилизовать: выстирать и прогладить утюгом (ручной отпариватель тоже подойдет).

Компания, производившая костюмы олимпийцам, сегодня шьет маски для россиян

Компания, производившая костюмы олимпийцам, сегодня шьет маски для россиян

Перед повторным применением маску нужно выстирать и прогладить

Перед повторным применением маску нужно выстирать и прогладить

В одной упаковке будет по 7 масок

В одной упаковке будет по 7 масок

Пока потребность закрывают импортом — из Китая приехали 25,5 миллиона защитных масок. В ближайшие дни их отправят в регионы, в том числе передадут волонтерам, которые доставляют продукты пожилым людям, находящимся в самоизоляции.

Централизованные поставки в региональные аптеки тоже стартовали, правда, пока партию отправили только в Калужскую область. Местное правительство отчиталось, что в регион прибыли 20 тысяч масок от Минпромторга.

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