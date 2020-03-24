В России начали шить многоразовые маски. По аптекам их распределит правительство

— С прошлой недели мы дополнительно запустили производство из российской марли. У нас объём производства по ней сейчас наращивается до 30 миллионов погонных метров в месяц, и мы рассчитываем выйти на начало апреля на 3 миллиона масок, — сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Сейчас в России шьют 1 миллион 600 тысяч масок в сутки. В первой половине апреля этот показатель должен вырасти до 5 миллионов . Увеличить производительность планируют за счет многоразовых масок — к их производству уже подключились швейные предприятия.

— Буквально на днях было получено необходимое регистрационное удостоверение, а сегодня маски уже начали поступать в аптеки, — рассказали в Минпромторге.