В России начали шить многоразовые маски. По аптекам их распределит правительство

Еще на прошлой неделе Минпромторг заявил, что маски в аптеки поступят в ближайшее время, но на них до сих пор дефицит. Многие предприятия-производители получили заказы на несколько месяцев вперед и отказываются от новых. Однако буквально вчера власти отчитались о том, что организована поставка масок из Китая, куда еще недавно отправлялась продукция наших предприятий. С начала марта маски запретили экспортировать, а их производство приказали увеличивать. Предприятия перешли на круглосуточный режим работы, и на днях появились новые меры.
— С прошлой недели мы дополнительно запустили производство из российской марли. У нас объём производства по ней сейчас наращивается до
Сейчас в России шьют 1 миллион 600 тысяч масок в сутки. В первой половине апреля этот показатель должен вырасти до
— Буквально на днях было получено необходимое регистрационное удостоверение, а сегодня маски уже начали поступать в аптеки, — рассказали в Минпромторге.
Среди компаний, которые подключились к производству масок, — Bosco, производившая одежду для олимпийской сборной России. Многоразовые маски будут продаваться в аптеках в упаковках по
Пока потребность закрывают импортом — из Китая приехали
Централизованные поставки в региональные аптеки тоже стартовали, правда, пока партию отправили только в Калужскую область. Местное правительство отчиталось, что в регион прибыли