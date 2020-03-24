«Все заплатки на месте»: Октябрьский мост начали ремонтировать по новой дорогой технологии

Сегодня, 24 марта, власти Новосибирска подсчитали, сколько в городе повреждённых дорог, а также рассказали, как ремонтируют Октябрьский мост после зимы.
Мост начали ремонтировать новой смесью
В частности, дорожники израсходовали более 70 тонн холодных асфальтовых смесей в зимний период, а этой весной решили попробовать новую технологию — холодную смесь российского производства (ООО «Новые технологии») под названием Perma Patch. Эта смесь не требует дополнительного разогревания.
— Приступили к ремонту новым составом с начала марта — все ямки, начиная с первой заплатки Октябрьского моста, на месте. Состояние моста мы регулярно мониторим. Пока что результат нас радует, — сообщил начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.
Он добавил, что тонна холодного асфальта примерно в семь раз дороже горячей смеси. Для ремонта дорог этой весной дорожные компании закупили около 20 тонн холодного асфальта.
— Сейчас в процессе получения новое оборудование, которое позволит готовить асфальтобетонную смесь из остатков гранулята прошлого года. Раньше мы с нетерпением ждали открытия асфальтовых заводов, теперь, не дожидаясь этого, сможем сами готовить асфальтовую смесь для оперативного ремонта дорог, — уточнил он.
Как обстоят дела на других дорогах
По его словам, двумя неделями ранее был произведён осмотр состояния городских дорог, в ходе которого выяснилось, что повреждения присутствуют на 230 тысячах квадратных метров дорожного полотна.
— Те денежные ассигнования, которыми располагают дорожно-эксплуатационные учреждения, — почти на 80 миллионов рублей. Это позволит нам отремонтировать порядка 90 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, — отметил Юрий Сердюк.
Основные повреждения планируется отремонтировать по соответствующим программам дорожного строительства.
Начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Дёмин перечислил основные магистрали, где планируется провести расширение до четырёх полос и замену дорожного покрытия: это улицы 2-я Станционная — Большая (завершён первый этап реконструкции), Кедровая (до улицы Краузе), Гусинобродское шоссе (от Коминтерна до выезда из города).
На прошлой неделе водители пожаловались на огромные ямы на пересечении улиц Петухова и Бородина, которые появились на дорогах из-за оттепели.