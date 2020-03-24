«Все заплатки на месте»: Октябрьский мост начали ремонтировать по новой дорогой технологии

Сегодня, 24 марта, власти Новосибирска подсчитали, сколько в городе повреждённых дорог, а также рассказали, как ремонтируют Октябрьский мост после зимы.

Мост начали ремонтировать новой смесью

В частности, дорожники израсходовали более 70 тонн холодных асфальтовых смесей в зимний период, а этой весной решили попробовать новую технологию — холодную смесь российского производства (ООО «Новые технологии») под названием Perma Patch. Эта смесь не требует дополнительного разогревания.

— Приступили к ремонту новым составом с начала марта — все ямки, начиная с первой заплатки Октябрьского моста, на месте. Состояние моста мы регулярно мониторим. Пока что результат нас радует, — сообщил начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.

