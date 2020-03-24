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Дороги и транспорт

«Все заплатки на месте»: Октябрьский мост начали ремонтировать по новой дорогой технологии

Этой весной дорожники применили специальную холодную смесь российского производства

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Для ремонта Октябрьского моста в этом году попробовали новую холодную смесь — результат департамент транспорта и дорожников «пока радует»<br>

Для ремонта Октябрьского моста в этом году попробовали новую холодную смесь — результат департамент транспорта и дорожников «пока радует»

Сегодня, 24 марта, власти Новосибирска подсчитали, сколько в городе повреждённых дорог, а также рассказали, как ремонтируют Октябрьский мост после зимы.

Мост начали ремонтировать новой смесью

В частности, дорожники израсходовали более 70 тонн холодных асфальтовых смесей в зимний период, а этой весной решили попробовать новую технологию — холодную смесь российского производства (ООО «Новые технологии») под названием Perma Patch. Эта смесь не требует дополнительного разогревания.

— Приступили к ремонту новым составом с начала марта — все ямки, начиная с первой заплатки Октябрьского моста, на месте. Состояние моста мы регулярно мониторим. Пока что результат нас радует, — сообщил начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.

Он добавил, что тонна холодного асфальта примерно в семь раз дороже горячей смеси. Для ремонта дорог этой весной дорожные компании закупили около 20 тонн холодного асфальта.

— Сейчас в процессе получения новое оборудование, которое позволит готовить асфальтобетонную смесь из остатков гранулята прошлого года. Раньше мы с нетерпением ждали открытия асфальтовых заводов, теперь, не дожидаясь этого, сможем сами готовить асфальтовую смесь для оперативного ремонта дорог, — уточнил он.

Как обстоят дела на других дорогах

По его словам, двумя неделями ранее был произведён осмотр состояния городских дорог, в ходе которого выяснилось, что повреждения присутствуют на 230 тысячах квадратных метров дорожного полотна.

— Те денежные ассигнования, которыми располагают дорожно-эксплуатационные учреждения, — почти на 80 миллионов рублей. Это позволит нам отремонтировать порядка 90 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, — отметил Юрий Сердюк.

Основные повреждения планируется отремонтировать по соответствующим программам дорожного строительства.

Начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Дёмин перечислил основные магистрали, где планируется провести расширение до четырёх полос и замену дорожного покрытия: это улицы 2-я Станционная — Большая (завершён первый этап реконструкции), Кедровая (до улицы Краузе), Гусинобродское шоссе (от Коминтерна до выезда из города).

На прошлой неделе водители пожаловались на огромные ямы на пересечении улиц Петухова и Бородина, которые появились на дорогах из-за оттепели.

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ремонт дорогмэрия Новосибирска
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