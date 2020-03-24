Ни в коем случае не пытайтесь пугать своих стариков. Рассказами об опасности, высокой смертности и предстоящих проблемах вы спровоцируете только обратный эффект. Основываясь на большом жизненном опыте, ваши пожилые родственники могут тут же встать и побежать в ближайший магазин, чтобы скупать гречку. И вы даже не успеете сказать им, что никакого дефицита нет и не будет.

Вызвать панику — не то, чего мы хотим добиться. Наша задача — сделать всё, чтобы наши близкие были здоровыми и счастливыми. Мы уверены, у вас это получится.

Коронавирус в Новосибирске. Краткая хроника



Что известно про заболевших сибиряков.



Первая заболевшая прилетела 15 марта из Парижа (с пересадкой в Москве). Её повезли в инфекционку сразу из аэропорта. То, что у неё положительный диагноз на коронавирус, стало известно 18 марта.



Вторая заболевшая — жительница Академгородка. По данным властей, женщина с мужем отдыхали в Италии, 7 марта они прилетели в Москву, а 8 марта — в Новосибирск. Всё это время супруги находились на домашнем карантине, никаких симптомов у них не было. 19 марта пришли результаты анализов на коронавирус: у мужчины отрицательный, у женщины положительный. Сейчас по институтам СО РАН рассылаются письма в связи с этим случаем, нам удалось достать одно из них — публикуем его тут.

