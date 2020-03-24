Больше 2000 заболевших за год, есть даже дети: врачи пересчитали больных открытой формой туберкулёза

Как рассказала заведующая детским отделением Новосибирского областного противотуберкулезного диспансера Инна Егошина, среди детей с 2017 года заболеваемость снизилась на 4,1%, но все равно остается высокой:

— Заболеваемость детей этой возрастной группы выше, чем по Сибирскому федеральному округу, в 1,3 раза и в 2 раза выше, чем по России. Среди детей от 0 до 14 лет преобладают дети дошкольного возраста — это около 70%. Также обращает внимание заболеваемость детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных. Таких детей около 20, учитывая в том числе детей с собственной ВИЧ-инфекцией. Это дети с тяжелыми генерализованными формами туберкулеза, — рассказала врач.

Егошина отметила, что за последний год повысилось количество заболевших и среди подростков — это связанно с улучшением диагностики.

Профилактика туберкулёза

Заведующая кафедрой фтизиопульмонологии Новосибирского государственного медицинского университета Людмила Поддубная рассказала о трех основных методах профилактики:



— Первый этап — это вакцинация в роддоме. Все дети должны быть вакцинированы. К сожалению, у нас родители начинают отказываться, и это является первой угрозой, которая ждет ребенка. Каждая мама, наверное, хочет, чтобы её ребенок был здоров. Борьба за здоровье начинается с вакцинации, — рассказала Поддубная.