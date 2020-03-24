Больше 2000 заболевших за год, есть даже дети: врачи пересчитали больных открытой формой туберкулёза

В 2019 году в Новосибирской области выявлено 2100 больных открытой формой туберкулеза. Общее количество заболевших в регионе — 5300 человек.
Об этом сегодня, 24 марта, на встрече с журналистами сообщил главный врач Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы Михаил Евсин.
У кого выявляют туберкулёз
— Заболеваемость за последние 7–8 лет уменьшилась на 40%. Также почти в два раза снизилась смертность. Тем не менее, показатели превышают общероссийские в два раза. Большое влияние оказывает и уровень заболевания ВИЧ-инфекцией и распространение лекарственной устойчивости, — сообщил Евсин.
Как рассказала заведующая детским отделением Новосибирского областного противотуберкулезного диспансера Инна Егошина, среди детей с 2017 года заболеваемость снизилась на 4,1%, но все равно остается высокой:
— Заболеваемость детей этой возрастной группы выше, чем по Сибирскому федеральному округу, в 1,3 раза и в 2 раза выше, чем по России. Среди детей от 0 до 14 лет преобладают дети дошкольного возраста — это около 70%. Также обращает внимание заболеваемость детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных. Таких детей около 20, учитывая в том числе детей с собственной ВИЧ-инфекцией. Это дети с тяжелыми генерализованными формами туберкулеза, — рассказала врач.
Егошина отметила, что за последний год повысилось количество заболевших и среди подростков — это связанно с улучшением диагностики.
Профилактика туберкулёза
Заведующая кафедрой фтизиопульмонологии Новосибирского государственного медицинского университета Людмила Поддубная рассказала о трех основных методах профилактики:
— Первый этап — это вакцинация в роддоме. Все дети должны быть вакцинированы. К сожалению, у нас родители начинают отказываться, и это является первой угрозой, которая ждет ребенка. Каждая мама, наверное, хочет, чтобы её ребенок был здоров. Борьба за здоровье начинается с вакцинации, — рассказала Поддубная.
Второй этап профилактики, по словам специалиста, — своевременная диагностика. Важно вовремя делать флюорографию, а детям до 7 лет — ежегодные пробы Манту.
Третий этап — защита детей, которые находятся в группе риска.
— Проведение профилактического лечения. Именно химиопрофилактика позволяет справиться с размножающимися бактериями туберкулеза, — пояснила специалист.
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