Оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу опубликовал данные о ситуации с коронавирусом на 24 марта.
— В детскую больницу №3 за сутки поступил 1 ребенок с признаками ОРВИ, он недавно вернулся из ОАЭ. 1 ребенок выписан. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находится 6 детей, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии, — передаёт штаб.
На 11:00 24 марта в Новосибирской области по-прежнему четыре подтвержденных случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки новых случаев не выявлено. Пациентки находятся в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное.
В инфекционную больницу №1 Новосибирска на сегодня госпитализировано всего 46 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа.
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