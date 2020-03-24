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Всего в Новосибирской области выявлено 4 случая заражения коронавирусом

Всего в Новосибирской области выявлено 4 случая заражения коронавирусом

Оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу опубликовал данные о ситуации с коронавирусом на 24 марта.

— В детскую больницу №3 за сутки поступил 1 ребенок с признаками ОРВИ, он недавно вернулся из ОАЭ. 1 ребенок выписан. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находится 6 детей, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии, — передаёт штаб.

На 11:00 24 марта в Новосибирской области по-прежнему четыре подтвержденных случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки новых случаев не выявлено. Пациентки находятся в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска на сегодня госпитализировано всего 46 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа.

НГС в режиме онлайн рассказывает о происходящем в Новосибирске из-за коронавирусной инфекции. Накануе мы публиковали колонку сибирячки, которая также вернулась из ОАЭ и сейчас находится на карантине. Елена Плехова рассказала о странной профилактике и изоляции после поездки в Объединенные Арабские Эмираты.

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коронавирус в Новосибирске
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