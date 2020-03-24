Оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу опубликовал данные о ситуации с коронавирусом на 24 марта.

— В детскую больницу №3 за сутки поступил 1 ребенок с признаками ОРВИ, он недавно вернулся из ОАЭ. 1 ребенок выписан. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находится 6 детей, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии, — передаёт штаб.

На 11:00 24 марта в Новосибирской области по-прежнему четыре подтвержденных случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки новых случаев не выявлено. Пациентки находятся в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное.