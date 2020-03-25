Житель Новосибирска Вячеслав почти три месяца находится в Японии, он скоро должен возвращаться домой, но из-за коронавируса его обратный рейс отменили.
Вячеслав рассказал НГС об обстановке в стране и о том, как планирует попасть домой.
Вячеслав рассказал, что оказался в Японии по работе — его компания занимается автозапчастями. Он прилетел в префектуру Гифу 11 января, а улететь должен был 6 апреля с пересадкой в Корее.
По словам Вячеслава, основная паника из-за коронавируса в Японии пришлась на февраль.
— В феврале у них был ажиотаж на маски и средства гигиены, но магазины не были пусты, как в России. Особой паники нет, все работает в штатном режиме, массовые мероприятия только отменили и музеи закрыли. А так люди на выходных отдыхают, в парках много гуляет людей. Они и до вируса ходили и ездили в машинах в масках — если раньше это было 50%, то сейчас 80% ходят в масках. В супермаркетах обрабатывают тележки, некоторые продукты даже подешевели, рис тоннами они не скупают, — рассказал парень.
10 апреля у Вячеслава заканчивается японская виза — сейчас он ждет от руководства компании решения по перелету. Скорей всего, молодой человек полетит прямым рейсом из Японии во Владивосток, а оттуда в Новосибирск.
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