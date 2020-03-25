Житель Новосибирска Вячеслав почти три месяца находится в Японии, он скоро должен возвращаться домой, но из-за коронавируса его обратный рейс отменили.

Вячеслав рассказал НГС об обстановке в стране и о том, как планирует попасть домой.



Вячеслав рассказал, что оказался в Японии по работе — его компания занимается автозапчастями. Он прилетел в префектуру Гифу 11 января, а улететь должен был 6 апреля с пересадкой в Корее.

По словам Вячеслава, основная паника из-за коронавируса в Японии пришлась на февраль.