Мы часто говорим о равных правах и доступной среде, но как всё происходит на самом деле? С чем приходится сталкиваться людям с инвалидностью? Бывшая студентка одного из новосибирских университетов Даша Обидина рассказала, как мечты о высшем образовании разбились о суровую действительность. Публикуем её авторскую колонку.
Только к окончанию школы я определилась с профессией и вузом. Я смогла поступить в один из лидирующих вузов страны с прекрасными репутацией, преподавательским составом и программой.
Мне было важно понимать, как обстоят дела с инклюзивной составляющей. Я изучила на сайте вуза материалы по этому вопросу, еще до начала учебного года со мной связалась директор социального управления, отвечающая за студентов-инвалидов. Пообщавшись с ней, я поняла, что попала туда, куда нужно. Пусть моё заболевание, благодаря которому встал вопрос о получении инвалидности (сахарный диабет — аутизм поставили позже), не предполагало каких-то особых внешних условий, оно всё же намекало на некоторые нюансы.
Я восхищалась отношением социального управления к студентам-инвалидам. Нам создавали условия, помогали, поддерживали. Мне дали одноместную комнату в хорошем общежитии (большая комната со всем необходимым, включая собственный душ и туалет, кухню за стеной), обеспечили ежемесячной стипендией и приличной материальной помощью каждый семестр, на которую, кстати, однажды я купила профессиональную камеру (и сейчас думаю открыть свою фотостудию), мне помогли остаться в общежитии во время академического отпуска, хотя это не по уставу. Но только потому, что я действующий студент-инвалид. Как оказалось, мы нужны социальному управлению только во время учёбы.
Теперь я не студент: отчислилась по состоянию здоровья, не справилась. И я думала о возвращении в университет, но, чтобы вернуться, мне нужны условия. Не я это придумала, а мой организм, который требует особого отношения к нему. Я хотела бы от этого избавиться, но не могу, я с этим родилась. Я написала директору социального управления вуза письмо с вопросом, есть ли возможность как-то подстроить условия, чтобы мне было комфортно учиться.
Соцуправление ответило, что условия создаются по основному диагнозу, который является основанием для инвалидности. У меня это сахарный диабет. Так что на особые условия по аутизму, который не подтвержден справкой, нет смысла рассчитывать. А если сложно учиться в НГУ, то можно выбрать вуз полегче.
Я не хотела в другой вуз, кроме того, в нашем городе некуда больше идти в рамках той специальности, которую я выбрала, да и учиться я хочу не ради диплома, а ради процесса — именно в этом вузе, именно с этими преподавателями. Директор социального управления добавила меня в чёрный список.
«Мне не нужен вуз полегче. Дело не в нагрузке. Сложность именно в том, что условий нет. Несправедливо»
Я могу пойти в деканат, получить кучу бумажек, подтверждающих необходимость особых условий, найти специалиста, который это всё подтвердит. Но я этого не делаю и не сделаю, потому что по какой-то причине директор социального управления решила разорвать со мной контакт. Я могу вернуться в университет на тех же условиях. После отчисления государство дало мне пять лет на восстановление на то же место. Однако какой в этом смысл, если я опять не потяну?
О каких условиях идёт речь?
При общении с другими аутичными людьми я вижу, что условия нам требуются одни и те же. Это не прихоть, не капризы, не попытка облегчить себе жизнь, это необходимость.
Вербалика. В состоянии повышенного стресса я практически невербальна, а если и приходится заговорить, то последствия я чувствую на физическом уровне. Если мне задают вопрос, на который я не могу быстро среагировать или на который я не знаю ответа, буду молчать.
На зачете по телевизионной журналистике я готовилась к ответу
Преподаватель по античной литературе стала исключением из всех правил — она дала возможность мне ответить письменно. Возможно, она поняла, что у меня есть сложности, возможно, она просто хороший преподаватель, который пытался хоть как-то выудить у меня ответ. В любом случае экзамен я сдала.
Свободное посещение. Университет — это место, провоцирующее перегрузки: сенсорные и социальные. Много людей, звуков, света, движения, давления. Аутичным людям сложно с этим справляться. На восстановление нет времени, потому что посещать вуз нужно ежедневно, а нагрузки велики — от них невозможно избавиться даже на выходных.
Меня не допустили до экзамена по современному русскому языку, потому что было много пропусков. Требовали справки. Но за перегрузки и страх справок не дают. После того как у меня случился срыв на паре по технике речи (в ужасе убежала из кабинета), я больше не хотела посещать университет.
Понимание. На нашем факультете было самое большое количество дисциплин. В день по несколько раз нужно переключаться с одного предмета на другой. Мозг аутичного человека не способен обработать такой поток информации. Если на первой паре я могу быть активным слушателем, записывать, дискутировать, то к третьей паре я могу быть выжата так, что и записать ничего не смогу.
В работе с аутичным человеком важно прислушиваться к нему и его состоянию. Иногда аутисту проще промолчать, тогда он письменно даст хороший ответ. Иногда что-то нужно обойти, дать другое задание или больше времени.
Этот текст не о том, какие здоровые люди плохие, а аутисты хорошие (не все здоровые — плохие, не все аутисты — хорошие). Этот текст не о том, как не принимают некоторых людей. Я просто хотела учиться. Полтора курса я это кое-как, но делала. Я безумно рада, что в моей жизни был опыт с университетом, пусть и не во всём удачный. Многие аутичные люди даже до поступления не доходят. А я дошла. Кто знает, может, у меня ещё будет шанс.
Согласны, что аутистам должны предоставлять особые условия для учебы в вузе?
Есть ли у вас знакомые аутисты, которые справляются с учебой в вузе? Пишите свои истории в комментариях, будем обсуждать.
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