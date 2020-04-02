Я могу пойти в деканат, получить кучу бумажек, подтверждающих необходимость особых условий, найти специалиста, который это всё подтвердит. Но я этого не делаю и не сделаю, потому что по какой-то причине директор социального управления решила разорвать со мной контакт. Я могу вернуться в университет на тех же условиях. После отчисления государство дало мне пять лет на восстановление на то же место. Однако какой в этом смысл, если я опять не потяну?

О каких условиях идёт речь?

При общении с другими аутичными людьми я вижу, что условия нам требуются одни и те же. Это не прихоть, не капризы, не попытка облегчить себе жизнь, это необходимость.



Вербалика. В состоянии повышенного стресса я практически невербальна, а если и приходится заговорить, то последствия я чувствую на физическом уровне. Если мне задают вопрос, на который я не могу быстро среагировать или на который я не знаю ответа, буду молчать.