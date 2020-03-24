Новосибирец нашёл в раритетной «Волге» газету с сообщением о смерти Сталина и выставил её на Avito

Новосибирец разместил на сайте Avito объявление о продаже газеты 1953 года, в которой сообщается о смерти Иосифа Сталина.

Номер газеты «Кировец», который выпускал орган Хабарского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Алтайского края, вышел 8 марта — Сталин умер 5 марта. Цена газеты, указанная на ней, составляла 10 копеек.



Как рассказал корреспонденту НГС автор объявления Дмитрий, газету он нашёл в 21-й «Волге», которую купил в конце 90-х. Сам автомобиль был выпущен в 1957 году.

