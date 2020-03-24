Новосибирец нашёл в раритетной «Волге» газету с сообщением о смерти Сталина и выставил её на Avito

Новосибирец разместил на сайте Avito объявление о продаже газеты 1953 года, в которой сообщается о смерти Иосифа Сталина.
Номер газеты «Кировец», который выпускал орган Хабарского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Алтайского края, вышел 8 марта — Сталин умер 5 марта. Цена газеты, указанная на ней, составляла 10 копеек.
Как рассказал корреспонденту НГС автор объявления Дмитрий, газету он нашёл в 21-й «Волге», которую купил в конце 90-х. Сам автомобиль был выпущен в 1957 году.
— Газета была приклеена к лобовому стеклу и вывернута портретом Сталина наружу. Я аккуратно его снял, убрал скотч, в принципе, газета не повреждена. Такие вещи не выбрасывают, это всё-таки история наша, — добавил он.
По его словам, ранее «Волга» принадлежала ветерану войны, инвалиду. Сам же Дмитрий продал машину в 2007 году покупателю из Москвы.
— Раньше нужды не было в деньгах, сейчас я с ипотекой. То есть нужда появилась в деньгах, поэтому решил продать. Увидел на сайте, что в Москве подобные газеты продавались по 35 тысяч рублей и выше. Ну а я добавил 2 тысячи за пересылку, в итоге — 37 тысяч, — объяснил он.
Обо всех уникальных вещах, которые новосибирцы продают на Avito, НГС рассказывает постоянно. Несколькими неделями ранее мы нашли объявление о продаже 897 нераскрытых пачек сигарет, которые собирались с 1985 года. За сигаретную коллекцию её владелец просит 650 тысяч рублей.