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В Новосибирском зоопарке показали малышей сервалов

Детёныши родились в январе, и скоро их смогут увидеть и посетители

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Детёныши родились в январе

Детёныши родились в январе

В Новосибирском зоопарке в этом году родились семь сервалов — потомство появилось сразу у трёх самок. Малыши появились на свет в январе.

— Первые недели жизни они были надежно спрятаны своими мамами в укрытиях. Материнское молоко, забота, тепло и покой сделали свое дело: теперь у нас семь ушастых, любопытных и неугомонных маленьких сервалов. Самки уже не могут удержать их в домиках, да и не стремятся к этому, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Малышей скоро смогут увидеть посетители

Малышей скоро смогут увидеть посетители

Скоро детёнышей смогут увидеть и посетители. Сервалов зимой содержат в закрытом павильоне, но скоро переведут в уличный вольер.

У двух самок родилось по три малыша

У двух самок родилось по три малыша

— У двух самок по трое малышей, у третьей самки — один детеныш, — добавили в зоопарке.

Детёныши уже окрепли

Детёныши уже окрепли

На прошлой неделе в Новосибирском зоопарке появился новый вид животных — туда привезли двух медоедов. Животных привезли из Чехии и разместили на карантин в павильоне «Тропический мир», их уже можно увидеть.

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