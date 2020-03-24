В Новосибирском зоопарке показали малышей сервалов

В Новосибирском зоопарке в этом году родились семь сервалов — потомство появилось сразу у трёх самок. Малыши появились на свет в январе.
— Первые недели жизни они были надежно спрятаны своими мамами в укрытиях. Материнское молоко, забота, тепло и покой сделали свое дело: теперь у нас семь ушастых, любопытных и неугомонных маленьких сервалов. Самки уже не могут удержать их в домиках, да и не стремятся к этому, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
Скоро детёнышей смогут увидеть и посетители. Сервалов зимой содержат в закрытом павильоне, но скоро переведут в уличный вольер.
— У двух самок по трое малышей, у третьей самки — один детеныш, — добавили в зоопарке.
На прошлой неделе в Новосибирском зоопарке появился новый вид животных — туда привезли двух медоедов. Животных привезли из Чехии и разместили на карантин в павильоне «Тропический мир», их уже можно увидеть.