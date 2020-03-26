В Новосибирске до 10 апреля отменили показ спектаклей во всех театрах. Теперь зрителям нужно решить, что делать с билетами. Многие театры предлагают использовать их на другие представления после ослабления карантина, но оставляют возможность вернуть деньги. Так как пока непонятно, долго ли продлится карантин и запрет, наша коллега Александра Бруня попыталась вернуть купленные билеты.
В период пандемии такое решение — отменить все массовые мероприятия — выглядит логично, но оно явно ударит по нашим театрам. Да и не только по ним — по зрителям тоже. И речь идет даже не о деньгах.
До 10 апреля на спектакль в Новосибирске не сходишь. Многие заранее покупают билеты, причём онлайн, и, думаю, некоторые оказались в ещё более затруднительном положении. Например, купили билеты в подарок близкому человеку.
В период массовой паники и напряжения любой спектакль — это как глоток свежего воздуха. Сейчас положительные эмоции для многих — вопрос выживания. Уровень стресса и так зашкаливает, а тут ещё новые переживания — надо вернуть билеты.
И это тот ещё квест.
Любого, кто попытается это сделать, ждёт много удивительных открытий, в основном неприятных. Накануне я возвращала электронные билеты в театральное кафе «Красного факела». В 20:00 там уже выстроилась очередь. В маленький тамбур набилось человек семь. Кассир разрывается между посетителями и практически непрекращающимися звонками. У всех один вопрос: «Что делать с билетами?» И нужно отдать должное кассиру — она проявляла колоссальное терпение и тактичность, объясняя одно и то же тридцать раз разным людям, и при этом была предельно вежлива, приветлива и добра с теми, кто уже пришёл за возвратом.
Для того чтобы вернуть билеты в «Красном факеле», нужно предъявить паспорт, сами билеты и заявление. И тут уже начинаются нюансы. Театру нужна именно копия паспорта — её (и за это большое спасибо!) сделала сама кассир. Если билеты куплены в кассе театра за наличные, деньги вам вернут на месте. По крайней мере, их вернули молодому человеку, который был в очереди передо мной. Если купили билеты онлайн, то придётся ждать 30 дней, а с собой иметь полные реквизиты счёта.
Все данные нужно будет прописать в заявлении. В конце документа будет фраза о том, что вы не возражаете против компенсации понесённых театром расходов. Очень интересная фраза. Что это за расходы и о какой сумме идёт речь, в кассе сказать не смогли. Видимо, об этом зритель должен узнать, когда получит деньги назад. Почему именно покупатель должен что-то компенсировать — большой вопрос.
В кассе театра я провела около часа, учитывая ожидание в очереди и заполнение заявления. А ведь у меня есть ещё билеты на 11 апреля... Их пока назад не принимают. В общем, коронавирус этот — один сплошной стресс и проблемы. Скорей бы закончился.
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