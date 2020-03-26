До 10 апреля на спектакль в Новосибирске не сходишь. Многие заранее покупают билеты, причём онлайн, и, думаю, некоторые оказались в ещё более затруднительном положении. Например, купили билеты в подарок близкому человеку.

В период массовой паники и напряжения любой спектакль — это как глоток свежего воздуха. Сейчас положительные эмоции для многих — вопрос выживания. Уровень стресса и так зашкаливает, а тут ещё новые переживания — надо вернуть билеты.

И это тот ещё квест.

Любого, кто попытается это сделать, ждёт много удивительных открытий, в основном неприятных. Накануне я возвращала электронные билеты в театральное кафе «Красного факела». В 20:00 там уже выстроилась очередь. В маленький тамбур набилось человек семь. Кассир разрывается между посетителями и практически непрекращающимися звонками. У всех один вопрос: «Что делать с билетами?» И нужно отдать должное кассиру — она проявляла колоссальное терпение и тактичность, объясняя одно и то же тридцать раз разным людям, и при этом была предельно вежлива, приветлива и добра с теми, кто уже пришёл за возвратом.