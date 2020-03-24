Житель Новосибирска пожаловался на сайт, который продаёт билеты на мероприятия ДКЖ

Житель Новосибирска Александр пожаловался на работу сайта, через который приобрёл билеты на шоу в ДКЖ. Теперь мужчина не может вернуть деньги за представление, которое не состоится.
— Лично я там купил 2 билета на «Музыку в темноте». А сейчас, поскольку все эти мероприятия должны отменяться, обратился с вопросом о возврате этих билетов, меня там долго мурыжили. А потом, когда у меня жена заехала в ДКЖ, там просто написано, что этот сайт мошеннический, — делится Александр.
Как сообщили в самом дворце культуры, сотрудники давно знают о работе этого сайта и уже обращались в полицию.
— С начала ноября мы его обнаружили, может быть, даже чуть пораньше. Билеты там на самом деле легальные, то есть они перекупы. Они получают заявку от зрителя, заявка приходит им на почту, приходит тут же оплата за определённое мероприятие и количество билетов, купленное на него. Они тут же заходят, выкупают эти билеты на сайте билетного оператора, остаток оставляют себе. Пересылают это всё человеку, и он приходит с оригинальными билетами, единственное, что на них нет логотипа билетного оператора и стоимость. Билеты — легальные. Они возврат денежных средств не осуществляют, насколько я знаю, — рассказала Ольга Болотина, начальник отдела маркетинга ДКЖ.
Сейчас Александр не может вернуть деньги за билеты на шоу.
— По телефону, указанному на сайте, сначала рассказывали о том, что организаторы мероприятия примут решение о том, как возвращать деньги или переносить концерт, а они потом перезвонят и так далее. А потом, когда я попросил их прокомментировать, почему в ДКЖ написано, что они мошенники, включили музыку, которая играет уже несколько дней при попытке дозвониться, — объяснил мужчина.
Сотрудники ДКЖ обращались в полицию во второй половине ноября, но им пришёл отказ.
НГС направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы выяснить, законно ли работает данный сайт.
Из-за коронавируса новосибирские театры не будут работать до апреля — НГС объясняет, что делать с купленными билетами.