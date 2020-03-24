Житель Новосибирска пожаловался на сайт, который продаёт билеты на мероприятия ДКЖ

Житель Новосибирска Александр пожаловался на работу сайта, через который приобрёл билеты на шоу в ДКЖ. Теперь мужчина не может вернуть деньги за представление, которое не состоится.



— Лично я там купил 2 билета на «Музыку в темноте». А сейчас, поскольку все эти мероприятия должны отменяться, обратился с вопросом о возврате этих билетов, меня там долго мурыжили. А потом, когда у меня жена заехала в ДКЖ, там просто написано, что этот сайт мошеннический, — делится Александр.



Как сообщили в самом дворце культуры, сотрудники давно знают о работе этого сайта и уже обращались в полицию.

