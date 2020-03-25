Жительница Балластного карьера вызвала полицию из-за бульдозера и снесённых деревьев

Между жителями Балластного карьера в Новосибирске и добывающей компанией «Старица» возник конфликт из-за сноса деревьев рядом с местом будущего песчаного карьера. Бульдозер расчистил место для установки забора — в «Старице» говорят, что во время работ убрали кустарники, а жители утверждают, что были уничтожены берёзы с липами.

Что случилось

— По пенёчкам получилось, что 10 берёз снесли, кустарники и часть лип: может, саженцев 50 маленьких. Мы в том году с ребятишками 200 лип там посадили. Приехала домой и увидела, что половину деревьев уже снесли. После этого техника больше туда не заезжала, я её остановила, вызвала полицию, составили протокол. И там вообще вся техника строительная ездит без госномеров. На видео очень хорошо видно, что на бульдозере нет ни одного номера, — говорит жительница ТОС «Балластный карьер» и активист Анастасия Сергеева.

