— В Италии почти 60 тысяч случаев заболевания. Умерших — 5,5 тысячи. Прежде всего такие цифры получаются из-за того, что Италия — страна с очень высокой продолжительностью жизни населения. И если посмотреть, кто умирает в Италии от коронавируса, то 98% — это люди старше 60 лет, — приводит статистику главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. — И вообще смертность среди лиц старше 80 лет там — 16–18%.



Но одним только пожилым возрастом группа риска не ограничивается. По словам главного геронтолога Минздрава России Ольги Ткачевой, здесь играет роль целый комплекс хронических заболеваний.



— Сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, почечная недостаточность, хронический бронхит, бронхиальная астма, — перечисляет Ольга Ткачева заболевания, на которые может наложиться новый коронавирус. — У людей уже есть проблемы со здоровьем, у них организм уже ослаблен.



Особенно прислушаться к себе и внимательно относиться к своему здоровью стоит мужчинам. По данным специалистов, заболеваемость коронавирусной инфекцией у мужчин почти в два раза выше, чем у женщин.

