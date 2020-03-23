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Что произошло в регионе за день

Что произошло в регионе за день

Ситуация на вечер понедельника, 23 марта, не изменилась: в Новосибирской области нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как и прежде, в регионе подтверждено четыре случая заболевания, все пациенты находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.

  • Число новосибирцев, которые попали на 14-дневный карантин по коронавирусу, превысило полторы тысячи. Сейчас в изоляции находится 1646 человек, хотя накануне их было всего 977.
  • Мы спросили жителей города о том, что они думают о коронавирусе. Они рассказали о мерах профилактики, которые используют, чтобы не заразиться, а также вспомнили и хорошие новости, которые всё ещё случаются в нашей жизни.
  • Благотворительная организация «Добродомик», которая устраивает бесплатные обеды для пожилых людей, перешла на новый режим работы — теперь волонтёры будут носить продукты старикам на дом.
  • Сибирячка рассказала, как она вместе с мужем умудрилась прилететь из ОАЭ, беспрепятственно пройти проверку в аэропорту, а затем добраться до дома общественным транспортом. Не переживайте, супруги сами посадили себя на карантин, потому что находятся в зоне риска.

У вас есть важные подробности на тему коронавируса в Новосибирске? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 923 157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.

Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.

Третья женщина вернулась из Великобритании. Через несколько дней после возвращения домой она почувствовала недомогание.

Четвертая прилетела из Швейцарии. Симптомы ОРВИ тоже проявились через несколько дней после перелета.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

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коронавирус в Новосибирске
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