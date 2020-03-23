Клиника Мешалкина временно отменила платные диагностические услуги, чтобы обезопасить пациентов, которые проходят плановое лечение.

«Яндекс» проанализировал поисковые запросы новосибирцев и пришёл к выводу, что горожане больше всего интересуются темой коронавируса.

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Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.



Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.



Третья женщина вернулась из Великобритании. Через несколько дней после возвращения домой она почувствовала недомогание.



Четвертая прилетела из Швейцарии. Симптомы ОРВИ тоже проявились через несколько дней после перелета.



НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.