Ситуация на вечер понедельника, 23 марта, не изменилась: в Новосибирской области нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как и прежде, в регионе подтверждено четыре случая заболевания, все пациенты находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.
- Все театры Новосибирска отменили все спектакли предварительно до 10 апреля. Мы собрали инструкцию для тех, кто уже купил билеты, но не знает, что теперь с ними делать.
- Число новосибирцев, которые попали на 14-дневный карантин по коронавирусу, превысило полторы тысячи. Сейчас в изоляции находится 1646 человек, хотя накануне их было всего 977.
- В России же за день выявлен 71 новый случай заражения вирусом COVID-19. Все заболевшие находятся в Москве.
- Мы спросили жителей города о том, что они думают о коронавирусе. Они рассказали о мерах профилактики, которые используют, чтобы не заразиться, а также вспомнили и хорошие новости, которые всё ещё случаются в нашей жизни.
- Предприниматель рассказал о том, какие возможности открывает для бизнеса пандемия коронавирусной инфекции и как изоляция стран отразится на частном секторе.
- Благотворительная организация «Добродомик», которая устраивает бесплатные обеды для пожилых людей, перешла на новый режим работы — теперь волонтёры будут носить продукты старикам на дом.
- Сибирячка рассказала, как она вместе с мужем умудрилась прилететь из ОАЭ, беспрепятственно пройти проверку в аэропорту, а затем добраться до дома общественным транспортом. Не переживайте, супруги сами посадили себя на карантин, потому что находятся в зоне риска.
- Мэр Москвы запретил старикам и диабетикам выходить из дома из-за коронавируса. Мы спросили чиновников, произойдёт ли такое в Новосибирске?
- Клиника Мешалкина временно отменила платные диагностические услуги, чтобы обезопасить пациентов, которые проходят плановое лечение.
- «Яндекс» проанализировал поисковые запросы новосибирцев и пришёл к выводу, что горожане больше всего интересуются темой коронавируса.
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Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.
Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.
Третья женщина вернулась из Великобритании. Через несколько дней после возвращения домой она почувствовала недомогание.
Четвертая прилетела из Швейцарии. Симптомы ОРВИ тоже проявились через несколько дней после перелета.
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.