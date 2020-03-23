В Дзержинском районе загорелся частный двухэтажный дом

Вечером в понедельник, 23 марта, в Дзержинском районе Новосибирска произошёл пожар в частном доме.
Как сообщает подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», огонь охватил крышу и второй этаж дома, хозяева в данный момент находятся на улице. На месте работает несколько пожарных расчётов.
Информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 20:48. Сообщалось, что на улице Базисной горит частный дом.
Обновлено. В МЧС рассказали подробности пожара.
— Около 20.45 поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном доме из бруса на ул. Базисной Новосибирска. На момент прибытия первых пожарных расчетов горела кровля. В 20.59 специалисты МЧС локализовали возгорание, еще через 24 минуты ликвидировали открытое горение. По оперативной информации площадь пожара около 80 квадратных метров, пострадавших нет. На месте происшествия находятся хозяева дома, с их слов в здании не было людей. В настоящий момент пожарные продолжают работу по проливке и разборке обгоревших конструкций. Всего для ликвидации пожара задействовали более 15 человек и 4 единицы техники, — сообщили в ведомстве.
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В конце прошлой неделе в Искитиме три человека погибли в пожаре в частном доме. Позже следователи возбудили по данному факту уголовное дело.