Эксперты установили, что без учёта износа деталей на ремонт уйдёт чуть более миллиона рублей, притом что рыночная цена целой машины не дотягивает до миллиона. Затем пострадавший обратился в районный суд с иском к местному управлению дорожного хозяйства для возмещения ущерба.

Как отреагировал местный суд



В суде первой инстанции мужчину не поддержали. Там заявили, что вина муниципальных служб не доказана, а находящаяся на дороге ограждающая конструкция сама по себе не означает, что дорожники плохо исполняют обязанности.

Мало того, по мнению суда, пострадавший сам виноват в происшествии, поскольку нарушил пункт 10.1 ПДД — двигался со скоростью без учёта дорожной обстановки. Водитель подал апелляцию, но поддержки не получил. Кстати, пункт 10.1 ПДД чаще всего используют для обвинения водителей в подобных ДТП или при наездах на пешеходов.