Интересное решение принял Верховный суд России, встав на сторону автомобилиста, который попал в тяжёлую аварию из-за халатности дорожников: они огородили открытый колодезный люк плохо видимой конструкцией из труб, в результате чего ущерб для машины Валерия оказался тотальным.
Что случилось
На разбирательство ушло полтора года: ДТП случилось в августе 2018-го. Валерий ехал по городу и налетел на препятствие. Его выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с двумя машинами. Препятствием оказалась конструкция, установленная над люком колодца. Это была некая «каракатица» из автомобильных колёс с приваренной металлической трубой и оранжевой сеткой. Естественно, применение таких ограждений недопустимо.
Эксперты установили, что без учёта износа деталей на ремонт уйдёт чуть более миллиона рублей, притом что рыночная цена целой машины не дотягивает до миллиона. Затем пострадавший обратился в районный суд с иском к местному управлению дорожного хозяйства для возмещения ущерба.
Как отреагировал местный суд
В суде первой инстанции мужчину не поддержали. Там заявили, что вина муниципальных служб не доказана, а находящаяся на дороге ограждающая конструкция сама по себе не означает, что дорожники плохо исполняют обязанности.
Мало того, по мнению суда, пострадавший сам виноват в происшествии, поскольку нарушил пункт 10.1 ПДД — двигался со скоростью без учёта дорожной обстановки. Водитель подал апелляцию, но поддержки не получил. Кстати, пункт 10.1 ПДД чаще всего используют для обвинения водителей в подобных ДТП или при наездах на пешеходов.
Что сказали в высшей инстанции
Валерию пришлось обратиться в Верховный суд. Там установили, что коллеги «существенно нарушили нормы материального и процессуального права».
Как разъяснил суд, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. Водителю это удалось: факты того, что авария произошла из-за конструкции на люке и что за состояние дороги отвечает городская служба, были установлены. В свою очередь ответчик свою невиновность ничем подтвердить не смог.
— Именно ответчик должен был доказать отсутствие своей вины в ненадлежащем состоянии дороги, а не истец должен был доказывать его вину, — подвёл итог Верховный суд. — Ответчик может быть освобождён от возмещения вреда, если докажет, что вред причинён не по его вине.
В результате дело направили на новое рассмотрение. Теперь решение будет принято с учетом разъяснений ВС РФ.
Что может пойти не так
Из определения Верховного суда следует, что Валерию должны возместить вред в полном объёме. При этом если дорожники смогут доказать грубую неосторожность водителя, то размер возмещения можно будет уменьшить. А если вдобавок ответчики подтвердят отсутствие своей вины, то это станет поводом полностью отказать в выплате.
Также закон предусматривает отказ от возмещения, если удастся доказать, что вред был причинен намеренно. Например, если водитель специально наехал на препятствие.
С другой стороны, если машина ехала аккуратно, то даже в случае невиновности дорожной службы причинённый вред всё равно могут возместить. Отсюда вывод — не нужно нарушать правила, чтобы в случае ЧП у дорожных служб не было повода отказать в выплате.
Еще одна история с наездом на препятствие, но в тот раз победили дорожники.