В мэрии рассказали, когда введут в эксплуатацию детский сад в «Европейском береге»

В мэрии Новосибирска назвали сроки ввода детского сада в «Европейском береге», также там объяснили, из-за чего искали подрядчика во время строительства.

После новости НГС о том, что для детского сада в «Европейском береге» ищут подрядчика, читатели НГС начали задавать вопросы: как могут идти строительство и поиск подрядчика одновременно.

Журналист НГС разбирался в этой ситуации.



Сколько стоит сад

В начале марта в мэрии рассказывали, что уже выполнены работы по монтажу фундаментов, каркаса здания полностью, начаты работы по монтажу навесного вентилируемого фасада, но при этом шёл поиск генерального подрядчика: общая стоимость работ — около 125 миллионов рублей. В целом же стоимость строительства оценили примерно в 250 миллионов рублей — деньги выделят из городского, регионального и федерального бюджетов.