В мэрии рассказали, когда введут в эксплуатацию детский сад в «Европейском береге»

В мэрии Новосибирска назвали сроки ввода детского сада в «Европейском береге», также там объяснили, из-за чего искали подрядчика во время строительства.
После новости НГС о том, что для детского сада в «Европейском береге» ищут подрядчика, читатели НГС начали задавать вопросы: как могут идти строительство и поиск подрядчика одновременно.
Журналист НГС разбирался в этой ситуации.
Сколько стоит сад
В начале марта в мэрии рассказывали, что уже выполнены работы по монтажу фундаментов, каркаса здания полностью, начаты работы по монтажу навесного вентилируемого фасада, но при этом шёл поиск генерального подрядчика: общая стоимость работ — около 125 миллионов рублей. В целом же стоимость строительства оценили примерно в 250 миллионов рублей — деньги выделят из городского, регионального и федерального бюджетов.
Заключение о ценах сделала Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области 21 октября 2019 года.
Что уже сделано
В июле 2019 года был заключён контракт на строительство этого сада на сумму 83 178,2 тысячи рублей. Тогда предусматривалось устройство фундаментов, стен подвала, плит перекрытий, несущих стен, кровли, крылец и пандусов и фасада, уточнили в пресс-центре мэрии.
При размещении закупки в марте 2020-го было предусмотрено продолжение строительства этого объекта с выполнением электромонтажных работ, работ по устройству внутренних перегородок, полов, систем отопления и теплоснабжения, системы водопровода и канализации, установке окон и дверей, внутренней и наружной отделки, благоустройству и тому подобное.
Таким образом, поиск подрядчика шёл для следующих работ. Общая сумма этих работ — 124 780,3 тысячи рублей
— Это бюджетные ассигнования установлены решением Совета депутатов города Новосибирска от 23 декабря 2019-го № 902 «О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, — прокомментировали в мэрии.
При проведении закупки поступила единственная заявка ООО ПКФ «Агросервис», заключение муниципального контракта на указанные виды работ планировалось на 23 марта 2020 года.
Также НГС отправил запрос в мэрию, чтобы выяснить, на что будет потрачена оставшаяся сумма от стоимости всего сада.
Когда введут сад
Срок ввода здания детского сада на улице Владимира Заровного в эксплуатацию установлен до 31 декабря 2020 года.
Именно Октябрьский район Новосибирска, где будет построен этот детский сад, был назван в феврале районом, где сложнее всего записать ребёнка в детский сад.
В марте НГС писал об одном из детских садов Новосибирска, у которого протекает крыша.