Самоизолируйтесь правильно: 5 советов тем, кто остался дома

Забейте холодильник



Да, ближайшие пару недель сбегать в магазин по первой возможности не получится. Поэтому составьте рацион и закупите необходимое с запасом, ведь дома есть хочется чаще, чем когда целыми днями бегаешь по делам. На гречке и туалетной бумаге свет клином не сошелся. Помните о фруктах и овощах, консервах и заморозке. В конце концов, всегда можно воспользоваться курьерской доставкой еды, тем более что многие компании ввели услугу «оставить заказ у двери».

Сведите контакты к минимуму



Походы в гости и приемы гостей, рабочие встречи в кафе напротив дома — всё это придется отменить, вы же на самоизоляции! Роспотребнадзор советует открыть волшебный мир дистанционной связи:



— Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео- и аудиосвязи, по интернету, главное, не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин, — наставляют в ведомстве.



Правительство России тоже позаботилось о тех, кто на удаленке, и запустило портал «Все.Онлайн», где можно найти программы и сайты для заказа еды, пересылки документов, безлимитного общения по телефону, прослушивания музыки. Можно даже отправить открытку родственнику или коллеге, если вы соскучились, а изоляция только началась.

