Софт работает на основе нейросети. Благодаря большому объёму данных он может точно определять, держит ли водитель телефон возле уха. Замначальника ГИБДД Александр Быков при этом уточнил, что массово внедрять систему пока рано. Для начала нужно будет убедиться, что она способна корректно фиксировать нарушения и отбраковывать ложные срабатывания.



Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман говорит, что на текущий момент определить именно разговор по телефону невозможно. Например, водитель мог поднести руку к голове по иной причине — без гаджета в руках.



Даже в продвинутой в плане слежения за людьми КНР, где камеры уже умеют выявлять говорящих по телефону водителей, избежать ошибок не удается. Год назад мировые СМИ облетела новость, как китайский искусственный интеллект признал человека нарушителем за то, что тот почесал лицо.