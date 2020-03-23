Дорожные камеры научатся распознавать водителей с телефоном в руках и выписывать им постановления: за пользование телефоном без гарнитуры положен штраф
Как сообщает газета «Коммерсант», штрафы будут присылать по почте собственнику машины. Если за рулём в момент нарушения был другой человек, то автовладелец сможет обжаловать постановление и переписать его на фактического водителя.
Нужно ли штрафовать за разговоры по сотовому телефону за рулём?
Софт работает на основе нейросети. Благодаря большому объёму данных он может точно определять, держит ли водитель телефон возле уха. Замначальника ГИБДД Александр Быков при этом уточнил, что массово внедрять систему пока рано. Для начала нужно будет убедиться, что она способна корректно фиксировать нарушения и отбраковывать ложные срабатывания.
Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман говорит, что на текущий момент определить именно разговор по телефону невозможно. Например, водитель мог поднести руку к голове по иной причине — без гаджета в руках.
Даже в продвинутой в плане слежения за людьми КНР, где камеры уже умеют выявлять говорящих по телефону водителей, избежать ошибок не удается. Год назад мировые СМИ облетела новость, как китайский искусственный интеллект признал человека нарушителем за то, что тот почесал лицо.
Поскольку полностью рассчитывать на нейросеть пока нельзя, необходимо максимально упростить обжалование штрафов. Работа в этом направлении ведется: скоро отменить ошибочное постановление можно будет через портал госуслуг.
Сейчас за разговоры по телефону без использования гарнитуры водителей штрафуют на
Среди свежих идей — ввести санкции не только за разговоры по телефону, но и за просмотры видео, общение в соцсетях, ведение прямых трансляций и
В России активно обсуждают и новую версию КоАП, в которой предусмотрена конфискация автомобиля за грубые нарушения.