«Яндексе» оценил всплеск поискового интереса новосибирцев к коронавирусу за неделю с 16 по 23 марта в 100 баллов из 100 возможных.



Если набрать «коронавирус» в «Яндексе» и нажать «найти», то поисковик даже выводит специальную страницу, на которой собраны ответы на основные вопросы (например, симптомы вируса), актуальная статистика и последние новости по теме.

На втором месте среди поисковых интересов новосибирцев запрос «дистанционное обучение» — 98 баллов из 100, на третьем — бесплатные кинотеатры-онлайн (81 балл), на четвёртом — антисептики для рук (77 баллов). Ещё в десятке популярных запросов за неделю, связанных с коронавирусом, есть Роспотребнадзор и запрос «маска медицинская одноразовая».