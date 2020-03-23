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Так выглядит специальная страница, на которую переходят люди по общему запросу «коронавирус»

Так выглядит специальная страница, на которую переходят люди по общему запросу «коронавирус»

«Яндексе» оценил всплеск поискового интереса новосибирцев к коронавирусу за неделю с 16 по 23 марта в 100 баллов из 100 возможных.

Если набрать «коронавирус» в «Яндексе» и нажать «найти», то поисковик даже выводит специальную страницу, на которой собраны ответы на основные вопросы (например, симптомы вируса), актуальная статистика и последние новости по теме.

На втором месте среди поисковых интересов новосибирцев запрос «дистанционное обучение» — 98 баллов из 100, на третьем — бесплатные кинотеатры-онлайн (81 балл), на четвёртом — антисептики для рук (77 баллов). Ещё в десятке популярных запросов за неделю, связанных с коронавирусом, есть Роспотребнадзор и запрос «маска медицинская одноразовая».

Замыкает десятку ещё одна актуальная тема, связанная с курсами валют, — «волатильность рубля».

Всё о коронавирусе на НГС вы можете почитать здесь. Сибирячка, летевшая вместе с больной коронавирусом в Новосибирск, рассказала о том, как начался её карантин и как она от гнева и отрицания пришла к принятию этой ситуации.

Новосибирские компании уже перевели своих сотрудников на работу из дома, а тем, кто всё же ходит в офис, запретили рукопожатия. Подробнее — о других нововведениях.

Почему сейчас нужно перейти на бесконтактные способы оплаты и отказаться от наличных денег, рассказала глава Сибирского Сбербанка.

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коронавирус в НовосибирскекоронавирусЯндекспоиск
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