Новосибирские театры закрылись до апреля — что делать с билетами? Новый ликбез от НГС

Вернуть деньги за билет в полном объёме можно будет не позднее, чем за десять дней до даты проведения мероприятия (считается новая дата). Стоимость купленных в кассе билетов театр обязуется вернуть в течение 10 дней с момента подачи заявления, а вот с электронными билетами процесс затянется — придётся ждать возврата до 35 дней.



В «Глобусе» тоже сформировали новое расписание — здесь пришлось перенести 29 спектаклей.



— На перенесённые спектакли купленные ранее билеты будут действительны. Если неудобно прийти на спектакли в указанные даты, билеты можно сдать по месту приобретения. Если билеты приобретены в кассе театра, то нужно вернуть билеты в кассу театра, если билеты приобретены через распространителей, необходимо пригласить распространителя вашего района, — рассказали корреспонденту НГС в «Глобусе» в ответ на запрос.В театре также подчеркнули, что зрителям вернут 100% стоимости билетов.

Если же билеты были приобретены через сервис kassy.ru, то в «Глобусе» рекомендуют обращаться непосредственно к сервису.