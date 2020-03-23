Новосибирские театры закрылись до апреля — что делать с билетами? Новый ликбез от НГС

Новосибирские театры временно прекратили свою работу из-за коронавируса. До 10 апреля там запретили все спектакли: некоторые учреждения составили новое расписание, но часть спектаклей всё же пришлось отменить.
В НОВАТе на май перенесли 15 спектаклей, начиная с 19 марта, 16-й состоится в начале июня — новое расписание уже появилось на сайте театра. Там же указывается, что все купленные ранее билеты действительны на новые даты. Однако, как сообщили в пресс-службе НОВАТа, от двух спектаклей — «Музыка для нас» (5 апреля) и «Моцарт и Сальери» (9 апреля) — театру пришлось отказаться совсем.
Вернуть деньги за билет в полном объёме можно будет не позднее, чем за десять дней до даты проведения мероприятия (считается новая дата). Стоимость купленных в кассе билетов театр обязуется вернуть в течение 10 дней с момента подачи заявления, а вот с электронными билетами процесс затянется — придётся ждать возврата до 35 дней.
В «Глобусе» тоже сформировали новое расписание — здесь пришлось перенести 29 спектаклей.
— На перенесённые спектакли купленные ранее билеты будут действительны. Если неудобно прийти на спектакли в указанные даты, билеты можно сдать по месту приобретения. Если билеты приобретены в кассе театра, то нужно вернуть билеты в кассу театра, если билеты приобретены через распространителей, необходимо пригласить распространителя вашего района, — рассказали корреспонденту НГС в «Глобусе» в ответ на запрос.В театре также подчеркнули, что зрителям вернут 100% стоимости билетов.
Если же билеты были приобретены через сервис kassy.ru, то в «Глобусе» рекомендуют обращаться непосредственно к сервису.
В «Старом доме» перенесли 12 спектаклей, а три эскиза спектакля в рамках мастерской «Актуальный театр — 2020», намеченные на 28 марта, пришлось пока отменить. Мастерскую тоже планируется перенести, но срок ещё не определён. Но как пояснили в пресс-службе театра, деньги за билеты на мастерскую, которые покупались через кассы театра (в том числе онлайн), вернут полностью.
Если билет был куплен на сайте театра через систему intickets, то для возврата билета зрителям предлагают написать на почту 2001www@mail.ru. Если же электронный билет был куплен у другого оператора, то в театре рекомендуют обращаться непосредственно к нему. Эти правила касаются из возврата билетов на другие спектакли
— Для тех зрителей, которых не устраивает составленный нами график переноса спектаклей, установлен стандартный порядок возврата билетов. Вернуть билеты, приобретенные в кассе театра, зрители могут как до запланированной даты показа спектакля, так и в течение десяти календарных дней после. Для этого необходимо предъявить кассиру чек и билет на спектакль. Если билет не сдан в указанные сроки, то он автоматически становится входным билетом на любой спектакль театра до 31 декабря 2020 года включительно,— уточнили в театре, добавив, что «нехватку впечатлений» зрители смогут компенсировать при помощи медиатеки на их сайте.
В Новосибирском театре музкомедии новый график спектаклей ещё не установлен, но стоимость билетов там обещают вернуть полностью.
— Электронные билеты, приобретённые на официальном сайте театра, также могут быть возвращены через кассу. Электронные билеты, реализованные через интернет-сайты партнёров театра, не подлежат к возврату в театр. Приобретатель билетов может вернуть электронные билеты только через партнера, продавшего билеты, — добавили там.
О карантине театр «Красный факел» предупреждает на своём сайте. Там же говорится о том, что зрители могут получить полную стоимость билета в течение 10 календарных дней с даты спектакля, написав заявление и приложив к нему билеты и копию паспорта. Новое расписание спектаклей обещают опубликовать чуть позже.
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