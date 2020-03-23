ФК «Новосибирск» сообщил, что досрочно возвращается со сборов в Турции, теперь вся команда отправится на двухнедельный карантин.



В турецкий город Сиде футболисты прилетели 5 марта. Команда успела провести матчи с ФК «Зенит-Ижевск», в котором выиграла со счётом 4:3, и ФК «Торпедо» из Владимира, который обыграли 1:0.



— Должны были сыграть с «КАМАЗом», с ним не сыграли. Чартерные рейсы продолжают вывозить россиян из Турции, поэтому мы полетим в соответствии с билетами, купленными ещё накануне. Один футболист уже улетел — Кирилл Магомаев сейчас находится в Чечне. Вся остальная группа прилетает в Москву, и новосибирцы полетят дальше в Новосибирск, остальные будут по своим городам до особого распоряжения. У нас все на домашнем карантине 14 дней положенных, как только карантин закончится, будет принято решение: сразу команда соберётся или через какой-то определённый срок, и будем готовиться дальше к чемпионату. Уже дальше, как футбольные власти и власти нашего государства решат вопросы, разрешат играть в футбол, сразу к играм приступим, — сообщил пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев.

