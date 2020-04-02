2 апреля четверг
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
На тротуаре Большевистской дефекты появляются несколько лет подряд

На тротуаре Большевистской дефекты появляются несколько лет подряд

В Новосибирске на тротуаре вдоль улицы Большевистской в районе остановки «Гостиница Обь» расползлась плитка.

Фотографии поврежденного тротуара в конце марта в редакцию прислала местная жительница Елена.

— Уже видно, как заваливается забор и сползает вся тротуарная плитка. Снег еще не весь растаял и не видно всей катастрофы, — прокомментировала ситуацию с тротуаром Елена.

Корреспондент НГС попросил у мэрии Новосибирска прокомментировать проблемы с плиткой.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса сообщили, что причиной повреждения стали промыв и просадка грунта из-за таяния снега.

Специалисты группы геодезического контроля службы технического заказчика и организации строительства МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» в период с 27 марта по 17 апреля проведут мониторинг этого участка тротуара, добавили в ведомстве.

Также в мэрии прокомментировали ещё одну проблему на этом участке — отсутствие остановочного павильона.

— Остановочный павильон был совмещен с торговой точкой и после окончания срока аренды владельцем был демонтирован. Вопрос установки павильона будет рассмотрен при выделении дополнительных средств на указанные цели, — рассказали в департаменте.

Ранее жители Новосибирска жаловались на ямы и вздыбившийся асфальт на съезде на улицу Фабричную, а также другие недочеты в дорожном облике города.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Большевистскаятротуар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (84)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!