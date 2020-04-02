Специалисты группы геодезического контроля службы технического заказчика и организации строительства МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» в период с 27 марта по 17 апреля проведут мониторинг этого участка тротуара, добавили в ведомстве.

Также в мэрии прокомментировали ещё одну проблему на этом участке — отсутствие остановочного павильона.



— Остановочный павильон был совмещен с торговой точкой и после окончания срока аренды владельцем был демонтирован. Вопрос установки павильона будет рассмотрен при выделении дополнительных средств на указанные цели, — рассказали в департаменте.

Ранее жители Новосибирска жаловались на ямы и вздыбившийся асфальт на съезде на улицу Фабричную, а также другие недочеты в дорожном облике города.

