В Новосибирске на тротуаре вдоль улицы Большевистской в районе остановки «Гостиница Обь» расползлась плитка.
Фотографии поврежденного тротуара в конце марта в редакцию прислала местная жительница Елена.
— Уже видно, как заваливается забор и сползает вся тротуарная плитка. Снег еще не весь растаял и не видно всей катастрофы, — прокомментировала ситуацию с тротуаром Елена.
Корреспондент НГС попросил у мэрии Новосибирска прокомментировать проблемы с плиткой.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса сообщили, что причиной повреждения стали промыв и просадка грунта из-за таяния снега.
Специалисты группы геодезического контроля службы технического заказчика и организации строительства МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» в период с 27 марта по 17 апреля проведут мониторинг этого участка тротуара, добавили в ведомстве.
Также в мэрии прокомментировали ещё одну проблему на этом участке — отсутствие остановочного павильона.
— Остановочный павильон был совмещен с торговой точкой и после окончания срока аренды владельцем был демонтирован. Вопрос установки павильона будет рассмотрен при выделении дополнительных средств на указанные цели, — рассказали в департаменте.
Ранее жители Новосибирска жаловались на ямы и вздыбившийся асфальт на съезде на улицу Фабричную, а также другие недочеты в дорожном облике города.