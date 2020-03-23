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По факту убийства уже возбуждено уголовное дело

По факту убийства уже возбуждено уголовное дело

Полицейские ищут убийцу мужчины — сибиряка зарезали в ночь с 21 на 22 марта возле ночного клуба «Галстук» в Бердске.

— У дома по адресу ул. Ленина, 13а неустановленный нанес мужчине ножевое ранение в грудную клетку, от которого он скончался на месте. По подозрению в совершении преступления отделом МВД России по городу Бердску разыскивается мужчина в возрасте около 35–40 лет, ростом около 185 см, плотного телосложения, европейской внешности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На подозреваемом были надеты вязаная шапка чёрного цвета, куртка тёмно-синего цвета с вставками под рукавами синего цвета, на рукавах светоотражающие полосы на уровне локтя, спортивные штаны тёмного цвета, кроссовки чёрного цвета.

Полиция разослала ориентировку

Полиция разослала ориентировку

— По данному факту возбуждено уголовное дело по 105-й статье (убийство). Проводится расследование, — рассказывал на выходных корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о разыскиваемом, а также об обстоятельствах преступления сообщить информацию по телефонам: 232-41-23, 8 951 393-44-47, также вы можете обратиться в редакцию НГС по телефону 8 923 157-00-00.

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