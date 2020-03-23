Полицейские ищут убийцу мужчины — сибиряка зарезали в ночь с 21 на 22 марта возле ночного клуба «Галстук» в Бердске.



— У дома по адресу ул. Ленина, 13а неустановленный нанес мужчине ножевое ранение в грудную клетку, от которого он скончался на месте. По подозрению в совершении преступления отделом МВД России по городу Бердску разыскивается мужчина в возрасте около 35–40 лет, ростом около 185 см, плотного телосложения, европейской внешности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.