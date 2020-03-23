В Москве пенсионерам и диабетикам из-за коронавируса запретили выходить из дома. А как будет в Новосибирске?

НГС обратился в мэрию Новосибирска с вопросом, планируют ли ввести подобные ограничения для жителей Новосибирска.

— На данный момент подобного распоряжения мэра нет, — кратко прокомментировал пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.



По данным на 11:00 этого понедельника, в Новосибирской области на 14-дневной самоизоляции находятся 1646 человек — накануне их было 977 человек. Также в театрах отменили показ всех спектаклей, а кинотеатры ввели ограничения на количество посетителей.

На прошлой неделе в Москве умерла первая пациентка с коронавирусом, ей было 79 лет, женщина страдала многими хроническими заболеваниями. Новый вирус действительно очень опасен для пожилых — мы приготовили полезную инструкцию для всей семьи, которая поможет уберечь своих пожилых родственников.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

