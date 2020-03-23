В Москве пенсионерам и диабетикам из-за коронавируса запретили выходить из дома. А как будет в Новосибирске?

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал пожилых жителей столицы и людей с хроническими заболеваниями соблюдать карантин.
«С 26 марта по 14 апреля жители столицы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкология), а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Они должны постоянно находиться по месту проживания либо в других помещениях, например в дачных домах», — говорится на официальном сайте мэрии Москвы со ссылкой на блог Сергея Собянина.
НГС обратился в мэрию Новосибирска с вопросом, планируют ли ввести подобные ограничения для жителей Новосибирска.
— На данный момент подобного распоряжения мэра нет, — кратко прокомментировал пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
По данным на 11:00 этого понедельника, в Новосибирской области на 14-дневной самоизоляции находятся 1646 человек — накануне их было 977 человек. Также в театрах отменили показ всех спектаклей, а кинотеатры ввели ограничения на количество посетителей.
На прошлой неделе в Москве умерла первая пациентка с коронавирусом, ей было 79 лет, женщина страдала многими хроническими заболеваниями. Новый вирус действительно очень опасен для пожилых — мы приготовили полезную инструкцию для всей семьи, которая поможет уберечь своих пожилых родственников.
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.