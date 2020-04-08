Из-за паникёров мне стыдно покупать гречку и чихать на улице. Это нормально? Объясняет психолог

Ситуация с распространением коронавируса (только сегодня стало известно еще о двух зараженных, один из которых никуда из города не выезжал) меняет поведение и настроения новосибирцев. Одни зачем-то скупают гречку и туалетную бумагу, другие — свободно гуляют по улицам, покупают кофе на вынос, жмутся друг к другу в очередях, словно никакого коронавируса не существует. О причинах такого разного поведения людей мы поговорили с психологом-психоаналитиком Вадимом Гончаровым.
Начнём с паники. Почему некоторые так сильно боятся?
Основным катализатором паники, по словам нашего эксперта, становится информация о коронавирусе, которую активно транслируют медиа.
— Самый большой удар здесь получают люди с тревожным расстройством или просто повышенной невротической тревожностью. У нас таких достаточно много, вот у них обостряется эта особенность, — рассказывает Вадим Гончаров. — Можно так сказать: у них в принципе есть бессознательная потребность — тревожиться, и эта потребность проявляется всегда в повседневной жизни, но при наличии опасной ситуации разворачивается на полный размах. А тут есть прекрасная возможность: прочитали про коронавирус новости, испытали страх, и начали читать ещё больше. Они выбирают из всех информационных источников то, что пострашнее, накручивают себя.
Испытывать тревогу в каких-то легких дозах — нормально и даже в какой-то степени правильно. Просто у кого-то она выражена слабо, соразмерно ситуации, а кто-то начинает паниковать так, что это негативно сказывается на самочувствии.
— Люди, у которых совсем нет тревоги, странные, это даже какая-то патология. Тревога свойственна нам всем в той или иной степени. Часть людей откровенно впадает в панику, а кто-то может это рационализировать, продемонстрировать свою якобы взрослую позицию: «Я должен позаботиться о своей семье, гречка лишней не будет, да и бумага пригодится». Таких людей, как мне кажется, большинство в этих очередях за гречкой, — объясняет специалист.
Вы боитесь коронавируса?
Боюсь чихать на улице. Вдруг, подумают, что я зараженный. Это нормально?
Многие люди испытывают тревогу, но при этом прячут её внутри себя и демонстрируют поведение взрослого осознанного человека. Действительно есть случаи, когда люди боятся ходить в магазины за гречкой, которая у них дома закончилась, потому что не хотят, чтобы их посчитали паникёрами. А кто-то боится кашлять и чихать в общественном транспорте, потому что не хочет, чтобы его посчитали заразным.
— Скорее всего, это тоже некоторая подавленная тревожность. Люди идут якобы просто за туалетной бумагой, которая закончилась, но у них есть эта навязчивая мысль: «Сейчас все подумают, что я затариваюсь бумагой, потому что я паникёр», — рассказывает психоаналитик. — Откуда эта мысль? Да просто он и есть паникёр, но он это вытесняет, старается не признавать. У людей есть довольно сильные психологические защиты от таких ситуаций, и то, что выдаётся на поверхность, бывает довольно причудливым. Человек, который не беспокоится, просто кашляет и всё, он об этом не задумывается. А если у него навязчивая связка в голове: «Я кашляю, а вдруг сейчас все подумают, что я болею?». И бессознательно это может быть страхом, что он уже заражён.
Признавайтесь, испытываете такие чувства?
А почему некоторые закупают гречку как не в себя?
Чего ещё люди могут бояться? Психолог считает, что неизвестности.
— С этой пандемией и одновременно происходящими обвалами рубля люди просто не знают, будут они работать там, где работают, или лишатся средств к существованию. И это как раз проявляется в закупках гречки и туалетной бумаги — это очень дешёвые продукты, которые люди пока ещё могут купить. Человек не знает, что делать, и выбирает делать хоть что-нибудь: как обеспечить себе будущее я не знаю, зато гречку купить могу. Купил — стало спокойнее, — объясняет специалист.
Человек, в приступе паники скупающий гречку и туалетную бумагу, — это про вас?
Я устал жить в диком страхе. Как перестать беспокоиться?
Так как основная причина паники — избыточная информация, психолог рекомендует сделать что-то для того, чтобы уменьшить поток сообщений о кронавирусе.
— Самый простой совет — это не читать Интернет, не лезть в соцсети, не смотреть телевизор, так как всё это, естественно, очень сильно ускоряет вашу реакцию. Но тревожность — это в некотором смысле зависимость, соответственно, тревожные люди не могут без этой информации. Они навязчиво обращаются к ней снова и снова, они открывают новости в надежде прочитать что-то, что их успокоит, а натыкаются на то, что их еще больше вгоняет в тревогу,— объясняет Вадим Гончаров.
Тем, кто всё-таки сможет сесть на информационный карантин, это поможет побороть волнение.
— Есть второй вариант — обращаться к специалистам. Сейчас достаточно большое количество психологов теряют своих регулярных клиентов, в связи с тем, что те перестают ходить из-за необходимости экономить деньги (по причине той же тревожности). И им можно звонить. Среди них, кстати, немало начинающих, которые работают по очень низкому ценнику, — рекомендует Вадим Гончаров.
Важно понимать, что если человек сильно нервничает из-за сообщений о коронавирусе, то, скорее всего, он может сильно тревожиться и в других случаях. Это приводит к постоянному психологическому дискомфорту. Поэтому поход к специалисту может помочь решить проблемы, которые не связаны с паникой из-за коронавируса.
— Тут есть два варианта. Либо это поддерживающая работа с психологом — человеку плохо, потому что он тревожится, и психолог может сделать так, чтобы стало нормально. А можно прямо в психотерапию пойти и разобраться со своей тревожностью как с особенностью личности. Это ведь болезненное проявление, если человек в панике скупает гречку и не находит себе места из-за того, что нет масок в аптеках (которые, к слову, судя по тому, что пишут медики, вовсе не так уж эффективны), скорее всего, он и в других жизненных ситуациях испытывает что-то подобное. И в целом его психологический комфорт снижен. Поэтому есть смысл задуматься и попытаться эту проблему исправить раз и навсегда, — считает психолог.
НГС также поговорил с простыми горожанами о том, что они думают о панике вокруг коронавируса. Некоторые ответы очень любопытны.