Из-за паникёров мне стыдно покупать гречку и чихать на улице. Это нормально? Объясняет психолог

Основным катализатором паники, по словам нашего эксперта, становится информация о коронавирусе, которую активно транслируют медиа.



— Самый большой удар здесь получают люди с тревожным расстройством или просто повышенной невротической тревожностью. У нас таких достаточно много, вот у них обостряется эта особенность, — рассказывает Вадим Гончаров. — Можно так сказать: у них в принципе есть бессознательная потребность — тревожиться, и эта потребность проявляется всегда в повседневной жизни, но при наличии опасной ситуации разворачивается на полный размах. А тут есть прекрасная возможность: прочитали про коронавирус новости, испытали страх, и начали читать ещё больше. Они выбирают из всех информационных источников то, что пострашнее, накручивают себя.

Испытывать тревогу в каких-то легких дозах — нормально и даже в какой-то степени правильно. Просто у кого-то она выражена слабо, соразмерно ситуации, а кто-то начинает паниковать так, что это негативно сказывается на самочувствии.

— Люди, у которых совсем нет тревоги, странные, это даже какая-то патология. Тревога свойственна нам всем в той или иной степени. Часть людей откровенно впадает в панику, а кто-то может это рационализировать, продемонстрировать свою якобы взрослую позицию: «Я должен позаботиться о своей семье, гречка лишней не будет, да и бумага пригодится». Таких людей, как мне кажется, большинство в этих очередях за гречкой, — объясняет специалист.