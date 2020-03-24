В минувшее воскресенье в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук недалеко от остановки «Университет путей сообщения» открылось заведение под названием Freak Food.

Оно открылось в здании, которое исторически было проходной мебельной фабрики. Но в последние годы здесь, сменяя друг друга, работали разные точки уличной еды (в основном с шаурмой).



Формат закусочной создатели честно определили как «DAширачная» (именно так написано на вывеске). Внутри помещение отделано белым кафелем, на котором написаны иностранные слова. Посадочных мест здесь не более шести — это два столика, диван и пара стульев.