В минувшее воскресенье в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук недалеко от остановки «Университет путей сообщения» открылось заведение под названием Freak Food.
Оно открылось в здании, которое исторически было проходной мебельной фабрики. Но в последние годы здесь, сменяя друг друга, работали разные точки уличной еды (в основном с шаурмой).
Формат закусочной создатели честно определили как «DAширачная» (именно так написано на вывеске). Внутри помещение отделано белым кафелем, на котором написаны иностранные слова. Посадочных мест здесь не более шести — это два столика, диван и пара стульев.
В меню 30 видов лапши быстрого приготовления: от российского «Ролтона» за 49 рублей до корейских больших бумажных мисок за 240–260 рублей. Особняком стоит китайская продукция, которая должна, по замыслу производителей, имитировать блюдо под названием «китайский самовар» («хого» — большая емкость с кипящим бульоном, в который сидящие за столом макают сырое мясо, рыбу и т.д.). Упаковка такой лапши существенно тяжелее, а еды внутри должно хватить на 4–6 человек, утверждают в заведении.
Кроме доширака в закусочной есть сосиски, картофель фри и напитки (включая пиво). Заваривать лапшу нужно самостоятельно — в зале установлен бойлер. Тем, кто купил самые дешевые позиции (лапша без стакана, просто в пакете), дадут одноразовую пластиковую емкость.
Freak Food — проект двух предпринимательниц из Новосибирска Светланы Роттердамской и Екатерины Прутковской. Как рассказала Екатерина, для обоих партнеров это первый опыт в сфере общественного питания. Основной ее бизнес, по словам Прутковской, связан с маркетингом.
— Нам хотелось чего-то доступного и одновременно необычного. И мы решили попробовать этот формат, который у нас пока отсутствует, — говорит Екатерина.
Не совсем понятно, правда, кому может понадобиться лапша быстрого приготовления не только за тысячу с лишним, но даже и за 250 рублей. Менее чем за 200 рублей в Новосибирске можно получить порцию полноценного вьетнамского супа фо бо и японского рамена в специализированных закусочных. Причем в этом супе будут и настоящее мясо, и зелень, и какие-то ещё свежие добавки.
«Доширак» — это торговая марка, созданная изначально корейской компанией Korea Yakult. В России, однако, это собственное имя стало нарицательным (как «ксерокс», «тефлон» и т.д.) и употребляется в разговорной речи для обозначения любой лапши быстрого приготовления.
Букву А в слове, обозначающем формат заведения, создатели Freak Food объясняют желанием избежать претензий со стороны обладателя торговой марки «Доширак».
Лапша быстрого приготовления придумана в Японии в 60-х годах прошлого века с целью облегчить участь чересчур занятых и живущих в очень стесненных условиях жителей больших городов. В странах Юго-Восточной Азии распространены автоматы, торгующие такого рода продуктом. Кроме того, лапшу быстрого приготовления, как правило, можно купить (и заварить кипятком на месте) в магазинах сетей типа 7 eleven, Family market и т.д.
Заведений, в которых лапша быстрого приготовления была бы основой меню, в Новосибирске действительно не было. Хотя предлагать это блюдо пытаются время от времени как небольшие магазины разливного пива, так и минимаркеты.