В Новосибирской области сейчас находятся на карантине 1646 человек — им нельзя выходить на улицу, контактировать с другими людьми и появляться в общественных местах. Среди них — читательница НГС Елена Плехова со своей семьей. Жительница Новосибирска рассказала, как они умудрились беспрепятственно пройти проверку в аэропорту, а потом спокойно добирались до дома общественным транспортом. Позже супруги Плеховы сами настояли на домашнем карантине, так как находятся в зоне риска — ей 59 лет, ему 61 год, а помимо этого с ними живет 88-летняя мама. Как это было — Елена Плехова рассказала в своей авторской колонке, которая заставляет задуматься, а в безопасности ли мы с вами находимся.
В начале февраля я улетела в ОАЭ к дочери — она родила ребёнка, и мы с мужем поехали к ней в гости. С 20 марта Арабские Эмираты объявили, что закрывают свои границы для россиян. С того же времени российское правительство обязало всех туристов, возвращающихся из этой страны, пройти карантин.
Мы вернулись как раз 20 марта — в Новосибирск прилетел полный самолёт. Когда мы приземлились в Толмачёво, то там нас встретил врач. Всем измерили температуру. Все пассажиры заполнили анкету и получили памятку. Нас предупредили, что на работу выходить нельзя, а нужно соблюдать полный карантин.
Все спокойно получили свой багаж и вышли в город. Кто-то взял такси, кто-то сел в автобус, а кто-то отправился в общий зал — им предстоял вылет в другие города. И тут начинаются вопросы. Допустимо ли отпускать людей вот так в город вовремя эпидемии?
Я с мужем доехала на такси до дома. И в субботу утром, 21 марта, ознакомилась с памяткой, которую нам выдали в аэропорту. Там написано, что нельзя не то из дома в магазин выходить — нельзя даже мусор выносить, почту получать. А если мы сделаем лишний шаг, то нас поместят в инфекционную больницу, а информацию передадут правоохранительным органам, которые будут определять нам наказание за нарушение карантина.
Мне 59 лет, мужу 62 года. Поэтому когда мы прочитали эту памятку, да и узнали больше о самом коронавирусе, то понял, что находимся в зоне риска. А с нами ещё живёт 88-летняя мама и собака.
Я поняла, что не знаю, как дальше себя вести, и стала звонить по номеру 112. Объяснила всю ситуацию. Мне сказали, что никто из нас не может выходить из дома. Я начала просить помощи — у нас даже не было хлеба, а еще и с собакой следовало гулять. Звонила несколько раз.
Первый оператор предложил мне найти родственников и друзей. А с собакой сказал, что нельзя гулять — иначе нас будут преследовать по закону.
Я начала сама искать контакты магазинов доставки, наличных денег у меня не было и нет до сих пор. Магазины принимали заказы даже на доставку за наличку, аптеки в городе вообще не доставляют таблетки. А мы с мужем гипертоники. И что с собакой делать — непонятно.
Ситуация была непростой. Нам очень требовалась помощь, которую получить не удалось. Я звонила в мэрию, санэпидемстанцию, соцслужбы... В итоге дозвонилась до Роспотребнадзора — и только там дали полную информацию, что мне делать с собакой. Разрешили с ней гулять по вечерам, но с определенными средствами защиты.
И магазин я в конце концов нашла, где продукты доставят в 2,5 раза дороже, но рассчитают по карте. Через сутки смогла дозвониться и до друзей. Они помогают, конечно, ходят по магазинам.
Хорошо сработали только врачи. Я позвонила в нашу местную поликлинику. И доктора сразу же отзвонились, выяснили, как у нас самочувствие. И делают это каждый день. Но всё равно получается так — ты просишь помощи, а тебе никто не может даже дать спокойно информацию и ответить на вопросы. Как в такой ситуации не опасаться, что эпидемия по-настоящему станет эпидемией для нашего региона?
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