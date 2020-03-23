В начале февраля я улетела в ОАЭ к дочери — она родила ребёнка, и мы с мужем поехали к ней в гости. С 20 марта Арабские Эмираты объявили, что закрывают свои границы для россиян. С того же времени российское правительство обязало всех туристов, возвращающихся из этой страны, пройти карантин.

Мы вернулись как раз 20 марта — в Новосибирск прилетел полный самолёт. Когда мы приземлились в Толмачёво, то там нас встретил врач. Всем измерили температуру. Все пассажиры заполнили анкету и получили памятку. Нас предупредили, что на работу выходить нельзя, а нужно соблюдать полный карантин.



Все спокойно получили свой багаж и вышли в город. Кто-то взял такси, кто-то сел в автобус, а кто-то отправился в общий зал — им предстоял вылет в другие города. И тут начинаются вопросы. Допустимо ли отпускать людей вот так в город вовремя эпидемии?

Я с мужем доехала на такси до дома. И в субботу утром, 21 марта, ознакомилась с памяткой, которую нам выдали в аэропорту. Там написано, что нельзя не то из дома в магазин выходить — нельзя даже мусор выносить, почту получать. А если мы сделаем лишний шаг, то нас поместят в инфекционную больницу, а информацию передадут правоохранительным органам, которые будут определять нам наказание за нарушение карантина.