Сороки донимают: енот застрял на берёзе в Бердске — помочь ему не смог даже альпинист

В Бердске жители пытаются спасти енота — животное забралось на берёзу и отказалось спускаться вниз.
— Сидит там бедный енот. Сороки его донимают. Ко всем обращалась — и в пожарку, и ещё какие-то службы, в общем, чьи номера мне предлагали — туда и звонила. Никто, кроме альпиниста, не приехал, все отказали сразу. Альпинист не смог его достать, так как енот полез выше, на самую макушку, а там ветви тонкие, — рассказала корреспонденту НГС читательница.
Животное на момент публикации оставалось на дереве. К ситуации подключились и волонтёры, но пока всё безуспешно.
В единой диспетчерской службе Бердска отказались давать комментарии по ситуации, сославшись на то, что информацию может предоставить только начальник. Дозвониться до него на момент публикации корреспонденту НГС не удалось.
Директор Управления гражданской защиты города Бердска Василий Пономарёв рассказал корреспонденту НГС, что в курсе ситуации и в ближайшее время планирует выехать на место, где было обнаружено животное.
В Новосибирске в прошлый понедельник помощь спасателей понадобилась лошади — животное застряло в прутьях забора в конном клубе в Советском районе.