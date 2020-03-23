Сороки донимают: енот застрял на берёзе в Бердске — помочь ему не смог даже альпинист

В единой диспетчерской службе Бердска отказались давать комментарии по ситуации, сославшись на то, что информацию может предоставить только начальник. Дозвониться до него на момент публикации корреспонденту НГС не удалось.

Директор Управления гражданской защиты города Бердска Василий Пономарёв рассказал корреспонденту НГС, что в курсе ситуации и в ближайшее время планирует выехать на место, где было обнаружено животное.



В Новосибирске в прошлый понедельник помощь спасателей понадобилась лошади — животное застряло в прутьях забора в конном клубе в Советском районе.

