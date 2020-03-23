Тем не менее, работа продолжится — помогать пожилым людям решили адресно. Для волонтёров есть специальный чат со списком адресов пожилых людей, которым нужна помощь.

— Выбираете, куда бы хотели отвезти продукты, закупаете продуктовый набор (хлеб, подсолнечное масло, макароны, рис, гречка (если в магазинах она ещё есть), огурцы, горошек, курица тушка и отправляетесь к пожилому человеку, — рассказала руководитель проекта алгоритм действий. — Адреса находятся только в моей личной базе. Бабушка спускается вниз (волонтёры ездят только к бабушкам, которые могут спуститься), получает продукты. Всё это в момент разговора по телефону. Плюс рядом человек, который это всё контролирует.

По её словам, точное количество адресов в Новосибирске пока неизвестно, сегодня будут обзванивать людей, оставивших заявки.

Как уточнили организаторы, после встречи с пожилым человеком волонтёр должен отправить сотрудникам чек и фото пожилого человека с продуктовым пакетом. Средняя стоимость продуктового набора — 600 рублей. Эту сумму «Добродомик» может компенсировать.