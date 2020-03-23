Благотворительная организация «Добродомик», которая устраивает бесплатные обеды для пожилых людей, перешла на новый режим работы — из-за коронавируса волонтёры решили носить продукты старикам на дом.
— Мы вынуждены приостановить благодарные обеды, в связи с тяжёлой ситуацией распространения короновирусной инфекции. Пожилые люди находятся в зоне риска, и мы не можем рисковать их здоровьем. Мы надеемся на скорейшее решение данного вопроса, чтобы вновь открыть двери для старшего поколения, — объяснила новый режим работы руководитель проекта Александра Синяк.
Тем не менее, работа продолжится — помогать пожилым людям решили адресно. Для волонтёров есть специальный чат со списком адресов пожилых людей, которым нужна помощь.
— Выбираете, куда бы хотели отвезти продукты, закупаете продуктовый набор (хлеб, подсолнечное масло, макароны, рис, гречка (если в магазинах она ещё есть), огурцы, горошек, курица тушка и отправляетесь к пожилому человеку, — рассказала руководитель проекта алгоритм действий. — Адреса находятся только в моей личной базе. Бабушка спускается вниз (волонтёры ездят только к бабушкам, которые могут спуститься), получает продукты. Всё это в момент разговора по телефону. Плюс рядом человек, который это всё контролирует.
По её словам, точное количество адресов в Новосибирске пока неизвестно, сегодня будут обзванивать людей, оставивших заявки.
Как уточнили организаторы, после встречи с пожилым человеком волонтёр должен отправить сотрудникам чек и фото пожилого человека с продуктовым пакетом. Средняя стоимость продуктового набора — 600 рублей. Эту сумму «Добродомик» может компенсировать.
— Просто есть волонтёры, которые могут развозить, но у них нет финансовой возможности покупать эти наборы. Соответственно, они развозят, как только передали в руки пожилому человеку, фотографируют, присылают чек и им это всё возвращается. А есть люди, которые не могут развозить, но могут поучаствовать — подарить продукты, так они поддерживают фонд. На этой цепочке эта система работает, — объяснила Александра Синяк.
Об открытии «Добродомика» НГС писал в начале февраля. Около 200 пенсионеров приходили в кафе на улице Богдана Хмельницкого, чтобы получить бесплатный обед. В начале марта сотрудники благотворительной организации решили устроить сбор одежды для пожилых посетителей.