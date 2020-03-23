За волной холода в регион постепенно вернётся тепло.

— Морозы будут слабеть, и к 26 числу мы ждём, что в регионе будет не ниже -6... -11 градусов мороза, а днём уже появится оттепель -3... +2 °C . Осадки маловероятны. Но на дорогах будет гололёд, — добавил Ягудин.

В Новосибирске в ближайшие три дня будем немного теплее, чем в целом по региону.

— В ближайшие сутки ночью около -14 градусов, в пригороде до -19 градусов. Днём в пределах -5 градусов. Постепенно повышается температура. Ночью 25 марта до -12 градусов мороза, 26 марта до -8 градусов. Днём 25 марта до -2 градусов, 26 марта 0 градусов, — объяснил Ренад Ягудин.

В Новосибирске на выходных шквалистый ветер оборвал линии электропередач и сорвал кровли — в мэрии рассказали о последствиях непогоды.