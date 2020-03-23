В Новосибирске синоптики предупредили жителей, что в город пришла волна холода — на дорогах будет гололедица.
— Мы ждём, что морозы усилятся сегодня ночью по области до -12... -17 градусов, местами до -22 градусов. Днём будет не выше -2... -7 градусов. Дальше область высокого атмосферного давления сохранится, но тем не менее начнётся перестройка атмосферных потоков на зональную составляющую и воздушные массы будут поступать с западных направлений, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин
За волной холода в регион постепенно вернётся тепло.
— Морозы будут слабеть, и к 26 числу мы ждём, что в регионе будет не ниже -6... -11 градусов мороза, а днём уже появится оттепель -3...
В Новосибирске в ближайшие три дня будем немного теплее, чем в целом по региону.
— В ближайшие сутки ночью около -14 градусов, в пригороде до -19 градусов. Днём в пределах -5 градусов. Постепенно повышается температура. Ночью 25 марта до -12 градусов мороза, 26 марта до -8 градусов. Днём 25 марта до -2 градусов, 26 марта 0 градусов, — объяснил Ренад Ягудин.
В Новосибирске на выходных шквалистый ветер оборвал линии электропередач и сорвал кровли — в мэрии рассказали о последствиях непогоды.