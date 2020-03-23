Сегодня, 23 марта, по данным на 11:00 в Новосибирской области на 14-дневной самоизоляции находятся 1646 человек — накануне их было 977 человек.
Об этом сообщил оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу и министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на совещании у губернатора.
При этом новых случаев подтверждённого диагноза в Новосибирской области нет: по-прежнему коронавирус найден у четырёх человек — состояние пациенток удовлетворительное, они находятся в инфекционной больнице. Под наблюдением находятся люди, контактировавшие с инфицированными, и те, кто недавно вернулся из-за границы. Оперштаб заявляет, что у них нет симптомов ОРВИ.
— С наблюдения в настоящий момент снято уже 1209 человек. В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано всего 58 пациентов, вернувшихся из-за рубежа, с симптомами ОРВИ, — говорится в чате штаба.
Из этих 58 пациентов, помимо четырёх с положительными результатами, есть 16 человек с отрицательными. Ещё 38 человек ждут результаты тестов.
Кроме того, за выходные в детскую больницу №3 поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, недавно вернувшихся в Россию. Два ребёнка с отрицательными результатами теста на коронавирус выписаны.
— Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находится 6 детей, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии.
На выходных с подозрением на коронавирус из НГУ увезли студента на скорой.