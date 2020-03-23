Сегодня, 23 марта, по данным на 11:00 в Новосибирской области на 14-дневной самоизоляции находятся 1646 человек — накануне их было 977 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу и министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на совещании у губернатора.

При этом новых случаев подтверждённого диагноза в Новосибирской области нет: по-прежнему коронавирус найден у четырёх человек — состояние пациенток удовлетворительное, они находятся в инфекционной больнице. Под наблюдением находятся люди, контактировавшие с инфицированными, и те, кто недавно вернулся из-за границы. Оперштаб заявляет, что у них нет симптомов ОРВИ.