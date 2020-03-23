— Это наша инициатива, мы ранее обращались в министерство транспорта [с просьбой] сделать этот маршрут. И ждём по нему ответа, — рассказали в пресс-службе автовокзала. — На сегодняшний день доехать до Новосибирского автовокзала Главного можно на 18, 19, 44 маршрутке и 35 автобусе.

В марте прошлого года стало известно, что власти выделили 32 миллиона рублей на строительство трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе — этой суммы хватит на проект и подготовку участков.

Планы пустить трамвай на этом участке власти озвучивали ещё два года назад во время презентации стройки нового здания автовокзала. Сейчас на «Золотой Ниве» отсутствует движение трамваев — трамвайные пути заканчиваются примерно в 500 метрах от станции метро на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова. Недалеко от «Золотой Нивы» находится Правобережное трамвайного депо, откуда трамваи выходят на линию на улицу Никитина. Последняя построенная в Новосибирске трамвайная линия — до микрорайона Чистая Слобода в Ленинском районе. Трамваи вышли на неё осенью 2016 года. Она обошлась городу в 81 миллион рублей.