23 марта понедельник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 3/10
usd 78.04
eur 84.16
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 3/10
usd 78.04
eur 84.16

Все новости

Все новости
Администрация автовокзала рассчитывает, что мэрия согласует также трамвайный маршрут от «Речного вокзала»

Администрация автовокзала рассчитывает, что мэрия согласует также трамвайный маршрут от «Речного вокзала»

Трамвайную линию до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе начнут строить летом 2020 года — транспорт пойдёт от станции метро «Золотая нива».

Сроки обозначили на совещании по строительству трамвайных путей от метро «Золотая Нива» до Новосибирского автовокзала Главного, сообщили в пресс-службе автовокзала.

Кроме того, уточнили в администрации автовокзала, по их инициативе мэрия рассматривает вопрос о создании нового маршрута от метро «Речной вокзал» до Новосибирского автовокзала Главного.

— Это наша инициатива, мы ранее обращались в министерство транспорта [с просьбой] сделать этот маршрут. И ждём по нему ответа, — рассказали в пресс-службе автовокзала. — На сегодняшний день доехать до Новосибирского автовокзала Главного можно на 18, 19, 44 маршрутке и 35 автобусе.

В марте прошлого года стало известно, что власти выделили 32 миллиона рублей на строительство трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе — этой суммы хватит на проект и подготовку участков.

Планы пустить трамвай на этом участке власти озвучивали ещё два года назад во время презентации стройки нового здания автовокзала. Сейчас на «Золотой Ниве» отсутствует движение трамваев — трамвайные пути заканчиваются примерно в 500 метрах от станции метро на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова. Недалеко от «Золотой Нивы» находится Правобережное трамвайного депо, откуда трамваи выходят на линию на улицу Никитина. Последняя построенная в Новосибирске трамвайная линия — до микрорайона Чистая Слобода в Ленинском районе. Трамваи вышли на неё осенью 2016 года. Она обошлась городу в 81 миллион рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

автовокзал на Гусинобродском шоссетрамвай
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!