23 марта понедельник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 78.04
eur 84.16
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 78.04
eur 84.16

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт Проблема

«Даже появились волны, как на Байкале»: в Широком переулке разлилась гигантская лужа

Пешеходный переход на пересечении с улицей Пархоменко залило растаявшим снегом

2 546
33 Обсудить

Поделиться

Жители&nbsp;ЖК «КрымSKY» пожаловались на гигантскую лужу на Широком переулке, в которой тонут дети, пенсионеры и коляски

Жители ЖК «КрымSKY» пожаловались на гигантскую лужу на Широком переулке, в которой тонут дети, пенсионеры и коляски

В Новосибирске на Троллейном жилмассиве разлилась гигантская лужа — растаявший снег затопил пешеходный переход на улице Широкой.

Жалобу на это оставила на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» жительница ЖК «КрымSKY» на Троллейном жилмассиве Анна Абакумова. Она рассказала, что гигантская лужа появляется каждый год в период таяния снега и во время летних дождей на пересечении улицы Пархоменко и Широкого переулка — вода стоит, потому что уходить ей просто некуда.

— Перейти улицу без опасного выхода на проезжую часть невозможно, а ведь это единственный способ жителям трёх 17-этажек и частных домов на близлежащих улицах пройти до остановки общественного транспорта и магазинов. Этим же путём дети идут в школу, переплыть это озеро пытаются пенсионеры и мамы с колясками. Перейти на другую сторону улицы Пархоменко мешают сугробы, потому что данный участок улицы зимой не чистится. Порой очень хочется, чтобы в соответствии с названием расположенного тут ЖК «КрымSKY» в этом месте построили и Крымский мост, ну или хотя бы обустроили обычную ливнёвку, потому что форсировать этот залив нашим жителям приходится ежедневно, — написала Анна Абакумова.

В этом месте на пересечении улицы Пархоменко и Широкого переулка находится пешеходный переход, но, как видно на фото, он скрыт под водой

В этом месте на пересечении улицы Пархоменко и Широкого переулка находится пешеходный переход, но, как видно на фото, он скрыт под водой

В своей жалобе горожанка также отметила, что на этом перекрестке разрушился асфальт и образовались большие ямы, которые скрыты под водой и регулярно наносят ущерб проезжающим автомобилям. Она попросила привести дорогу и пешеходный переход в порядок, чтобы по ним было комфортно и безопасно ходить.

Анна Абакумова рассказала, что ей на почту пришло уведомление о том, что проблему поставили в план работ для решения до 31 марта. Ответственный за исполнение — Дмитрий Нечаев, начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта Ленинского района.

— Уведомление пришло, что поставили на решение, но решат ли, я очень сомневаюсь. Чисто логически там вода, и работы под слоем воды невозможны. Вчера был такой сильный ветер, что там даже появились волны, как на Байкале. Я видела, как девочки лезли по забору, как по мосту, но бабушки и люди с колясками так не могут, — добавила жительница ЖК «КрымSKY».

По её мнению, в этом месте нужно сделать ливнёвку и убрать яму, в которой бьются машины.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации.

Ещё одна легендарная лужа прославила прошлой весной на всю страну Бердск. Историю о том, как на одной из бердских дорог утонул автомобиль, а его водителя-девушку спасли сотрудники МЧС в гидрокостюмах, рассказали даже юмористические паблики и телеграм-каналы.

Если ваш тротуар или пешеходный переход залило водой так, что перебраться можно только вплавь, расскажите нам об этом. Ждём ваши фотографии и истории самых впечатляющих луж на пешеходных и автомобильных путях на news@ngs.ru, а также через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 982 781-74-07.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

лужагигантская лужалужи Новосибирскаутонули в лужах
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (33)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!