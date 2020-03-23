«Даже появились волны, как на Байкале»: в Широком переулке разлилась гигантская лужа

В своей жалобе горожанка также отметила, что на этом перекрестке разрушился асфальт и образовались большие ямы, которые скрыты под водой и регулярно наносят ущерб проезжающим автомобилям. Она попросила привести дорогу и пешеходный переход в порядок, чтобы по ним было комфортно и безопасно ходить.



Анна Абакумова рассказала, что ей на почту пришло уведомление о том, что проблему поставили в план работ для решения до 31 марта . Ответственный за исполнение — Дмитрий Нечаев, начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта Ленинского района.

— Уведомление пришло, что поставили на решение, но решат ли, я очень сомневаюсь. Чисто логически там вода, и работы под слоем воды невозможны. Вчера был такой сильный ветер, что там даже появились волны, как на Байкале. Я видела, как девочки лезли по забору, как по мосту, но бабушки и люди с колясками так не могут, — добавила жительница ЖК «КрымSKY».

По её мнению, в этом месте нужно сделать ливнёвку и убрать яму, в которой бьются машины.