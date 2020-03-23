«Даже появились волны, как на Байкале»: в Широком переулке разлилась гигантская лужа

В Новосибирске на Троллейном жилмассиве разлилась гигантская лужа — растаявший снег затопил пешеходный переход на улице Широкой.
Жалобу на это оставила на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» жительница ЖК «КрымSKY» на Троллейном жилмассиве Анна Абакумова. Она рассказала, что гигантская лужа появляется каждый год в период таяния снега и во время летних дождей на пересечении улицы Пархоменко и Широкого переулка — вода стоит, потому что уходить ей просто некуда.
— Перейти улицу без опасного выхода на проезжую часть невозможно, а ведь это единственный способ жителям трёх
В своей жалобе горожанка также отметила, что на этом перекрестке разрушился асфальт и образовались большие ямы, которые скрыты под водой и регулярно наносят ущерб проезжающим автомобилям. Она попросила привести дорогу и пешеходный переход в порядок, чтобы по ним было комфортно и безопасно ходить.
Анна Абакумова рассказала, что ей на почту пришло уведомление о том, что проблему поставили в план работ для решения до
— Уведомление пришло, что поставили на решение, но решат ли, я очень сомневаюсь. Чисто логически там вода, и работы под слоем воды невозможны. Вчера был такой сильный ветер, что там даже появились волны, как на Байкале. Я видела, как девочки лезли по забору, как по мосту, но бабушки и люди с колясками так не могут, — добавила жительница ЖК «КрымSKY».
По её мнению, в этом месте нужно сделать ливнёвку и убрать яму, в которой бьются машины.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации.
Ещё одна легендарная лужа прославила прошлой весной на всю страну Бердск. Историю о том, как на одной из бердских дорог утонул автомобиль, а его водителя-девушку спасли сотрудники МЧС в гидрокостюмах, рассказали даже юмористические паблики и телеграм-каналы.
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