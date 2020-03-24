Жители дома на улице Максима Горького, 12 хотят, чтобы на месте пустыря на Максима Горького,10 появился сквер имени А. М. Каца. Они собрали подписи и подали два обращения в мэрию.
Что хотят жильцы дома?
Как следует из текста обращения (есть в распоряжении НГС), сейчас на месте пустыря находятся центральный тепловой пункт (ЦТП) и свалка строительных материалов. Кроме того, там периодически паркуются автомобили.
— Следует отметить, что близлежащая территория, где стоят несколько домов-громад, две многоэтажные башни, 4 детсада, гимназия №10, сейчас бедна зеленью. Много деревьев было вырублено при их строительстве и последующих санитарно-оздоровительных чистках улиц. А ведь до 1970 года здесь было море зелени! — говорится в обращении жильцов.
Там же указано, что в доме на Максима Горького, 12 много лет жил советский российский дирижёр, педагог, народный артист СССР Арнольд Кац, поэтому жители хотят назвать сквер его именем.
Что говорят в мэрии?
В пресс-центре мэрии Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что к ним поступили обращения жильцов дома, но решения по их вопросу ещё нет:
— Земельный участок, расположенный по улице Максима Горького, находится в муниципальной собственности города Новосибирска. Основания возникновения прав на земельные участки, предоставляемые из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также порядок предоставления таких земельных участков определены Земельным кодексом РФ. При принятии решения о предоставлении данного земельного участка мэрия города Новосибирска будет руководствоваться действующим законодательством, — говорится в ответе мэрии.
Что это за участок?
Прежде на участке на Максима Горького, 10, который ныне пустует, стояли заброшенные здания гаража, склада, столярной и ремонтных мастерских, а также проходной. Мастерские и складское помещение построены в 1938 году, остальные датированы 1977–1991 годами.
Администрация города несколько раз собиралась продать эти здания и земельный участок — в 2016 году за 308 миллионов рублей, а в 2017 году — за 76,5 миллиона рублей.
После этого в мае 2017 года Арбитражный суд Новосибирской области запретил мэрии Новосибирска проводить торги по продаже земли и участка. Решение о запрете было вынесено после того, как новосибирская девелоперская компания ЗАО «Труд» обратилась с требованием признать незаконным постановление об объявлении торгов, с которых предполагалось продать комплекс зданий и земельный участок.
Суд требования «Труда» удовлетворил и принял обеспечительные меры. Тогда же стало известно, что ещё в декабре 2008 года мэрия и ЗАО «Труд» заключили соглашение на снос этих зданий. Эту территорию определили под строительство административного здания с подземной парковкой.
В определении суда также отмечалось, что ЗАО «Труд» профинансировало проектирование строительства в размере более 2,5 миллиона рублей, «т. е. предоставило частичную компенсацию за снос объектов».
После в мэрии утверждали, что ЗАО «Труд» не исполнило своих обязательств по соглашению — старые здания остались, а новых на участке не построили. Из-за этого мэрия отказалась предоставлять землю организации.
В октябре 2019 года мэрия решила снести пять зданий, расположенных на участке. В мэрии пояснили, что строения старые и могут разрушиться сами, если их не снести.
Разбирать здания начали только в конце октября 2019 года.