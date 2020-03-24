24 марта вторник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 4/10
usd 80.88
eur 86.70
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 4/10
usd 80.88
eur 86.70

Все новости

Все новости
Сейчас на пустыре разруха и остатки строительного мусора&nbsp;

Сейчас на пустыре разруха и остатки строительного мусора 

Жители дома на улице Максима Горького, 12 хотят, чтобы на месте пустыря на Максима Горького,10 появился сквер имени А. М. Каца. Они собрали подписи и подали два обращения в мэрию.

Что хотят жильцы дома?

Как следует из текста обращения (есть в распоряжении НГС), сейчас на месте пустыря находятся центральный тепловой пункт (ЦТП) и свалка строительных материалов. Кроме того, там периодически паркуются автомобили.

— Следует отметить, что близлежащая территория, где стоят несколько домов-громад, две многоэтажные башни, 4 детсада, гимназия №10, сейчас бедна зеленью. Много деревьев было вырублено при их строительстве и последующих санитарно-оздоровительных чистках улиц. А ведь до 1970 года здесь было море зелени! — говорится в обращении жильцов.

Там же указано, что в доме на Максима Горького, 12 много лет жил советский российский дирижёр, педагог, народный артист СССР Арнольд Кац, поэтому жители хотят назвать сквер его именем.

Жители соседнего дома хотят разбить на пустыре сквер

Жители соседнего дома хотят разбить на пустыре сквер

Что говорят в мэрии?

В пресс-центре мэрии Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что к ним поступили обращения жильцов дома, но решения по их вопросу ещё нет:

— Земельный участок, расположенный по улице Максима Горького, находится в муниципальной собственности города Новосибирска. Основания возникновения прав на земельные участки, предоставляемые из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также порядок предоставления таких земельных участков определены Земельным кодексом РФ. При принятии решения о предоставлении данного земельного участка мэрия города Новосибирска будет руководствоваться действующим законодательством, — говорится в ответе мэрии.

Некоторые паркуют тут автомобили

Некоторые паркуют тут автомобили

Что это за участок?

Прежде на участке на Максима Горького, 10, который ныне пустует, стояли заброшенные здания гаража, склада, столярной и ремонтных мастерских, а также проходной. Мастерские и складское помещение построены в 1938 году, остальные датированы 1977–1991 годами.

Администрация города несколько раз собиралась продать эти здания и земельный участок — в 2016 году за 308 миллионов рублей, а в 2017 году — за 76,5 миллиона рублей.

Раньше тут были заброшенные здания гаража, склада, столярной и ремонтных мастерских и проходной

Раньше тут были заброшенные здания гаража, склада, столярной и ремонтных мастерских и проходной

После этого в мае 2017 года Арбитражный суд Новосибирской области запретил мэрии Новосибирска проводить торги по продаже земли и участка. Решение о запрете было вынесено после того, как новосибирская девелоперская компания ЗАО «Труд» обратилась с требованием признать незаконным постановление об объявлении торгов, с которых предполагалось продать комплекс зданий и земельный участок.

Суд требования «Труда» удовлетворил и принял обеспечительные меры. Тогда же стало известно, что ещё в декабре 2008 года мэрия и ЗАО «Труд» заключили соглашение на снос этих зданий. Эту территорию определили под строительство административного здания с подземной парковкой.

В определении суда также отмечалось, что ЗАО «Труд» профинансировало проектирование строительства в размере более 2,5 миллиона рублей, «т. е. предоставило частичную компенсацию за снос объектов».

После в мэрии утверждали, что ЗАО «Труд» не исполнило своих обязательств по соглашению — старые здания остались, а новых на участке не построили. Из-за этого мэрия отказалась предоставлять землю организации.

Несколько лет назад мэрия пыталась продать участок&nbsp;

Несколько лет назад мэрия пыталась продать участок 

В октябре 2019 года мэрия решила снести пять зданий, расположенных на участке. В мэрии пояснили, что строения старые и могут разрушиться сами, если их не снести.

Разбирать здания начали только в конце октября 2019 года.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

сквер
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!