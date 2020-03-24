Жители дома на улице Максима Горького, 12 хотят, чтобы на месте пустыря на Максима Горького,10 появился сквер имени А. М. Каца. Они собрали подписи и подали два обращения в мэрию.



Что хотят жильцы дома?

Как следует из текста обращения (есть в распоряжении НГС), сейчас на месте пустыря находятся центральный тепловой пункт (ЦТП) и свалка строительных материалов. Кроме того, там периодически паркуются автомобили.

— Следует отметить, что близлежащая территория, где стоят несколько домов-громад, две многоэтажные башни, 4 детсада, гимназия №10, сейчас бедна зеленью. Много деревьев было вырублено при их строительстве и последующих санитарно-оздоровительных чистках улиц. А ведь до 1970 года здесь было море зелени! — говорится в обращении жильцов.