Новосибирский таксист получил срок за гибель студента на пешеходном переходе

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор водителю такси, который 8 марта 2019 года на автомобиле Skoda сбил двух студентов на улице Немировича-Данченко.

Один из пешеходов погиб на месте, второй был госпитализирован. Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



— Осужденный — водитель такси, — рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района города Новосибирска. — Вину признал, возместил матери погибшего студента 30 тысяч рублей. После приговора мать будет самостоятельно обращаться с иском. А иск травмированного студента суд удовлетворил и взыскал 800 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.