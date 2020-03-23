Новосибирский таксист получил срок за гибель студента на пешеходном переходе

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор водителю такси, который 8 марта 2019 года на автомобиле Skoda сбил двух студентов на улице Немировича-Данченко.
Один из пешеходов погиб на месте, второй был госпитализирован. Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
— Осужденный — водитель такси, — рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района города Новосибирска. — Вину признал, возместил матери погибшего студента 30 тысяч рублей. После приговора мать будет самостоятельно обращаться с иском. А иск травмированного студента суд удовлетворил и взыскал 800 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.
Водителя такси признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
— Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении.
После вступления приговора в законную силу осужденному необходимо будет самостоятельно явиться в колонию-поселение — пока он находится под подпиской о невыезде.
Недавно Советский районный суд отправил в колонию 81-летнюю пенсионерку, которая сбила школьника в Академгородке.